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連假急返鄉　玉里站旅客提前一班搭車高音量與站務人員溝通引側目

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
中秋及教師連假首日，花蓮火車站今天有不少旅客上下車。圖／民眾提供
中秋及教師連假首日，花蓮火車站今天有不少旅客上下車。圖／民眾提供

連假第一天，蘇花路廊清晨就湧現南下車潮，花蓮火車站也有不少民眾上下車，有人搭車出遊，也有遊子提著大包小包返鄉團圓；不過，昨晚一名男子急著返鄉，提前一班在玉里火車站上車時，在與站務人員溝通過程拉高分貝，驚動鐵路警察前往處理，後來依規定補票上車。

公路局表示，今天是4天連假首日，蘇花路廊於清晨3時就開始湧現南下車流，每小時約有千餘量次，到中午已有約萬餘車輛，蘇澳到崇德下南約98分鐘，比北上多出20分鐘。

新城警分局從今天起到28日的連假期間，針對太魯閣國家公園內的台8線中橫公路、省道台9線及七星潭風景區等重要路段，部署警力機動巡邏疏導。

花蓮火車站也有不少旅客上下車，因有民眾提前在昨天就返鄉，今天北上、南下部分列車仍有座位。花蓮站長鄭成忠說，預估返工最高峰會出現在收假日的28日，當天上午10時到晚間6時人數最多，旅客可以多利用多功能自動窗票機，分散排隊人潮。

花蓮玉里火車站昨晚有一名旅客原本買了441次自強號北上列車要到吉安，但提前一班想搭439次列車，晚間6時許在月台向站務人員詢問想提前搭車事宜，雙方溝通過程中，站務員提醒原來的票不能退，男子可能心急，拉高分貝說「沒問題，兩倍都沒關係」，引起其他旅客側目，以為發生爭吵。

鐵警花蓮分局表示，男子最後依台鐵規定補票上車，呼籲民眾搭車時要確認車次及車票資訊，如遇問題可向站務人員或列車長反映，並配合處理。

中秋連假展開，有民眾急著返鄉，昨晚在花蓮玉里站搭車時與站務人員溝通時，聲量較高，引起旅客側目。記者王燕華／翻攝
中秋連假展開，有民眾急著返鄉，昨晚在花蓮玉里站搭車時與站務人員溝通時，聲量較高，引起旅客側目。記者王燕華／翻攝

連假 溝通 蘇花路廊

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