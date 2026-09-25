橡樹婚結褵80相守載…林煌枝與林蔡耒喜分享幸福祕訣

迎接九九重陽節，彰化縣政府今天上午在花壇鄉全國麗園大飯店舉辦「115年度高齡同學會」，共有63位百歲人瑞、35對白金婚夫妻及1對橡樹婚夫妻齊聚一堂，提前歡度重陽佳節。其中，結婚80年「橡樹婚」同是99歲的林煌枝與林蔡耒喜，分享「不吵架」是相守80載的幸福祕訣。

縣長王惠美表示，彰化縣目前有309位百歲人瑞，最年長者為113歲，今天共有63位百歲人瑞出席，最高齡為彰化市106歲的林萬烟及芳苑鄉106歲的林老闖，另有結婚70年的白金婚夫妻彰化縣有173對，現場有35對參加，還有一對結婚80年的「橡樹婚」到場，是來自埔鹽鄉的林煌枝與林蔡耒喜夫妻。

林煌枝與林蔡耒喜同齡，21歲結婚，一直牽手走到99歲，婚姻已超過80年，是難得一見的「橡樹婚」。談起夫妻相處之道，兩人笑著說，最重要的就是「互相理解與包容」，幾乎不吵架，才能彼此扶持、相互陪伴，才能長遠牽手，一起走過人生漫長歲月。

活動現場還有蔡林寶鳳一家五代同堂，約40多人共同參與。面對少子化時代，一家人能夠跨越五個世代齊聚一堂，現場洋溢濃濃的親情，讓珍貴的家庭倫理與幸福價值代代傳承。

王惠美表示，「家有一老，如有一寶」，長輩一生累積的智慧與人生經驗，是後輩最珍貴的寶藏。重陽節不只是敬老、愛老的節日，也是向長輩表達感恩的時刻。今天看到許多長輩帶著家人一起回來，就像一場大家期待已久的同學會，在相聚中分享健康長壽的喜悅，也讓幸福家庭的價值一代一代傳下去。

縣府今年致贈百歲長者1萬元禮金、禮品及金鎖片，白金婚夫妻則致贈3千元禮金及紀念相框，向長輩表達敬意。社會處表示，今年參加的百歲人瑞超過半數是再次報名，每年相約回來，就像參加同學會一樣的快樂。

彰化縣政府今天上午在花壇鄉全國麗園大飯店舉辦「115年度高齡同學會」，蔡林寶鳳一家五代同堂，約40多人共同參與，面對少子化時代，體現珍貴家庭倫理與幸福價值代代傳承。記者劉明岩／攝影