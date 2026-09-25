開罰累計近10億元淪「紙上富貴」？ 北市環保局揭呆帳原因

台北市環保局環保稽查大隊裁罰金額近年飆高，從不到億元增至3.8億元，卻面臨收繳率從8成下跌至4成，甚至呆帳高築，議員要求檢討。稽查大隊說，增加主因是科技執法等方式裁處移動汙染源、廢清法調高罰鍰，以及去年1案開罰上億元；有些人不想繳，直至行政執行署強制執行才願意繳。

稽查大隊外勤人員24小時3班制執勤及輪值大小夜，以配合1999環境陳情案，即時受理、快速派勤、現場處置、後續裁處；內勤人員負責所有告發案的裁處、行政救濟、催繳、行政移送等。2022年罰鍰4.4萬多件，應收逾9347萬元、收繳率80.3%，2025年攀升至10.4萬多件、罰鍰增至逾3億8981萬元。

議員李明賢發現，近年執法效益出現嚴重警訊，2022至2023年罰鍰收繳率維持8成，但去年跌至55.5%，今年至6月43.5%更慘；且4年半間總開罰金額逾9.8億元、未收回逾3.3億元，光去年就有1.73億元淪為「紙上應收」的呆帳。

稽查大隊談及2022年至今年6月罰鍰增加主因，一是內勤透過機車定檢系統、科技執法告發車輛排氣未定檢、違反空維區規定等移動汙染源，二是2023年調整廢清法裁罰基準，違規棄置垃圾包等最低罰鍰從1200元調升至2400元或3600元，案件減少、但罰鍰金額上升。

稽查大隊指出，三是去年6月1案高額罰鍰「未依規定繳交回收清除處理費」，依法裁處1億4222萬餘元，導致該年裁罰金額大幅提升；該案目前分期繳納，使得去年收繳率偏低。

稽查大隊提及罰鍰未繳原因，有些人會稱沒收到罰單或單純不想繳等理由，即使郵寄雙掛號催繳通知書仍不繳，最後手段則移送法務部行政執行署強制執行，才會願意繳清。

李明賢另點出，開罰件數暴增的背後，外勤稽查人力卻未成比例成長，2022年89人、2025年僅微幅增加4人至93名，人均負擔倍增；主因是外勤人員實際薪資僅3萬多元，卻須配合輪班高壓作業，造成招募困難、人才流失。

稽查大隊坦言，外勤人員的薪資福利與高強度工作型態顯不相當，近5年缺額率達19%至26%，人力不足致現職同仁須概括承受高強度的公害陳情與緊急專案，形成「人力不足、工作過量、人員流失」惡性循環。將依北市府今年6月修正「台北市政府所屬機關執行重大專案業務獎勵計畫」，辦理人員提薦，發1.2萬元至2萬元獎金激勵留才。