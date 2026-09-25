連假首日蘇花路廊清晨3時湧車流 南下逾9千輛…公路局估北上這時間最塞

今天中秋及教師節連續假期首日，不只國道大塞車，公路局表示，蘇花路廊清晨3時開始湧現南下車流，每小時交通量維持約1000至1100輛。截至上午10時，蘇花路廊南下宜蘭往花蓮方向車流量為9174輛，北上花蓮往宜蘭方向為1203輛，預估今天蘇花路廊南下方向車流量仍有約5800輛通行需求量；北上方向車流量仍有約4900輛通行需求量。

另在旅行時間方面，於上午10時蘇澳至崇德經台9線蘇花改路段，南下旅行時間約98分，北上旅行時間約75分。

蘇花路廊南下車流尖峰時段為今天清晨4時開始，車多時段至中午12時，北上車流預測尖峰時段為9月27日中午11時至下午6時，建議用路人避開車多尖峰時段上路或搭乘大眾運輸，建議往來宜蘭及花蓮多加使用蘇花改路段行駛，非必要請勿進入台9丁線。