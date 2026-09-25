桃園大園家禽場爆H5N1 動保處初判：圍網破洞野鳥飛入將開罰

桃園市大園區一家家禽場24日確診H5N1，動保處調查，該場主是自營，飼養場域非露天式，是區舍化管理，初步研判是養殖場的圍網作業不確實，導致野鳥進入，才感染禽流感，後續針對養禽場及半徑三公里內的養禽場，做健康訪視及自我防禦加強工作。

鄭姓場主稱，自己養雞已20年，主要販售肉雞，沒有賣雞蛋，9月15日至19日都只有1或2隻雞死掉，到了20日，數量開始增加，大約60至100隻左右，起初以為是熱衰竭，且沒有臨床症狀，死亡雞隻外觀正常，後來發現數量愈來愈多，累積統計約500隻，才趕緊通報農業局。

該場主的營運模式，是在養禽場畫分不同區域飼養不同大小的雞群，採取一批賣完後再引進新小雞的分批散賣模式，每次進貨約1千隻珍珠雞。

動保處表示，調查過該家禽場無不良紀錄，市府過往都是跟著農業部動植物防疫檢疫署人員前往抽查，除非有中央的指定名單要採樣，平時也會透過養雞會員大會不斷宣導相關防疫要點，雖不會影響場主未來申請圍網補助資格，但仍會針對此次確診事件開罰。

動保處指出，由於場主是散賣性質且無固定經銷商，較難全面追蹤一般買家，已要求業者主動提醒熟客注意。也提醒民眾，禽流感病毒相當怕熱，國內雞肉消費多為熟食，只要徹底加熱煮熟後食用即可，民眾毋須過度恐慌。