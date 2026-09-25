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學生買5折票遇列車故障改搭要補300元 台鐵：將專案退價差通盤檢討

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
台鐵公司跟進高鐵，推出大學生優惠票專案。聯合報系資料照
台鐵公司跟進高鐵，推出大學生優惠票專案。聯合報系資料照

台鐵學生票上線後爭議不斷，先是查票機制遭外界質疑，如今又有學生早已購買5折車票，到站後卻發現列車故障，被迫改搭其他車次，同時還需補全票價差，質疑以後買車票是否還需擔心列車能否正常發車。對此，台鐵回應，將以專案方式退價差處理。

有旅客反映，他提早1個月購買周四從雲林斗六到松山自強號班次，沒想到剛到火車站卻發現車子壞掉了，站務員要他換成原價車次，還需補300多元價差，讓他直呼「我恨台鐵」。

旅客表示，下次買票還要擔心車子會不會因為故障無法搭乘，實在是誰買誰倒楣。並將此事PO上網，沒想到引發網友熱議。

有其他旅客也遇過類似狀況，表示不要換票，改以站位方式搭乘其他開放站票的自強號列車，便無需補票。

對此，台鐵表示，對於本案優惠票換乘無法直接免補差額的情形，將以專案退還價差。後續會針對票務系統的應變彈性與車輛維修保養進行通盤檢討與改善。

旅客被要求以全票價購買新車票。圖／當事旅客kinderd1220提供
旅客被要求以全票價購買新車票。圖／當事旅客kinderd1220提供

台鐵 價差 學生

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