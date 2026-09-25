「黃臉婆」恐是脾胃失調 中醫揭改善3招：可從體內調理著手

女性步入婚姻、懷孕或進入職場後，常被外界戲稱為「黃臉婆」，中醫師朱益智說，這類說法不僅帶有對女性外貌貶抑，更包含女性身心疲憊、氣色不佳刻板印象，中醫臨床上認為，臉色暗沉、皮膚粗糙、容易顯老，與「脾胃失調」有關，若要告別「黃臉婆」外觀，除靠保養品塗抹，更應從體內調理開始著手，建議可透過食療、中藥、穴位按摩等方式調整。

中醫古籍指「脾為後天之本，氣血生化之源」，朱益智說，脾胃就像人體的「中央廚房」，負責把食物轉化成營養和能量，若脾胃功能弱、氣血不足，臉上自然就會顯得蠟黃、沒光澤，女性臉色暗沉、容易長斑是因為氣血運行不暢，皮膚得不到滋養；眼袋浮腫反映水濕停留，代謝不良；痘痘、粉刺反復出現，則代表女性濕熱內生，油脂分泌已經失衡。

朱益智建議，調整脾胃有助於改善前述困境，食療部分建議選擇消浮腫、健脾補氣的薏仁綠豆水、山藥排骨湯等，並建議少吃冰冷、油炸食品；中藥調理可用常見的健脾祛濕方劑如 四君子湯、參苓白朮散，能幫助提升消化吸收功能，改善氣血不足；此外，也可按摩足三里、脾俞穴2穴位，改善體內循環，前者有助健脾和胃，增強免疫力，後者有助促進氣血運行，改善面色。

中醫顏面針灸俗稱「美顏針」，也可改善女性健康狀況。朱益智表示，透過美顏針深層刺激臉部肌肉與筋膜，能解除臉部肌肉的緊繃慣性，並消除臉部水氣滯留，使其恢復彈性與支撐力，不過，調整生活作息仍至為關鍵，「熬夜是黃臉婆的加速器」，中醫認為，晚上11點到凌晨3點是肝膽排毒、血液修復的黃金時間，早睡才能讓氣血充足，皮膚自然有光澤。