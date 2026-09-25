中秋連假首日國道清晨就塞爆 交通部：收假日建議分批北返

中秋連假第一天，國道清晨就湧現車潮，部分路段陸續紫爆，高公局預估下午重點壅塞路段將落在國1南向、國3南向、國5及國10部分路段，尤其是國5南向用路人，建議下午5時後再出發。

連假首日，截至上午11時，國道全線交通量為46百萬車公里，預估今天交通量為120百萬車公里。國道壅塞路段主要為國道1號南向高架楊梅端至頭份、南屯至彰化；國道1號北向圓山至五堵、楠梓（旗楠路）至高科；國1高架北向下塔悠至汐止端；國道3號南向鶯歌系統至高原、茄苳-竹南、烏日-霧峰、草屯-南投服務區；國道3號北向安坑-木柵。

高公局統計，今天上午整體車流較去年成長約8%，國道約從5時起就開始出現車潮，上午6時起部分路段陸續出現車多壅塞，在實施西部高乘載管制、匝道封閉及匝道儀控等措施後，部分壅塞路段已陸續紓緩。

高公局表示，今天上午國3南向193.7公里處因車禍使後方車流回堵4公里、國3南向422.5公里處因追撞使後方車流回堵4公里，及國3北向22.8公里處因追撞使後方車流回堵8公里，3起事故軍導致回堵影響整體車流。

高公局說，預判下午重點壅塞路段為國1南向楊梅-頭份、王田-員林，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、寶山-西濱、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10西向仁武至左營端等路段，建議國5南向用路人於17時後出發。

交通部次長陳彥伯今天視察高公局北區交通控制中心後指示，疫情後交通狀況與民眾運距使用習慣已有改變，這次連假前1天高鐵疏運量創新高，國道交通量已恢復2019年情形。今天連假首日，陸路運輸為主力，整體往宜蘭及花蓮情形交通量較以往增加。

有鑑於第3天收假日北向車流量大，陳彥伯指示高公局，隨時監控車流並即時因應及落實匝道儀控等管制措施，加強宣導請民眾分批北返，做好時間空間分流。

高公局提醒用路人，連假期間可多搭乘大眾運輸，如開車請多利用省縣道，如台1線及台3線。宜蘭往台北則可利用台9線轉接坪林再接國5，避開國道壅塞路段。

國3北向22.8公里處發生2輛小客車追撞事故。圖／高公局提供

國3南向193.7公里處發生2小客+1槽車追撞事故。圖／高公局提供