中秋高鐵單日旅運34.8萬人次再創新高 三大呼籲讓收假更順暢

台灣高鐵24日單日旅運約34萬8千人次，再創通車營運以來新高紀錄！較2023年中秋收假日疏運33萬8千人次的次高紀錄，多出約1萬人次。

其中，昨日南下旅客更首度超過20萬人次，也刷新單向旅運紀錄，較單向次高紀錄（2023年清明假期首日）多出1.8萬人次；這也是自高鐵通車營運以來，首度在疏運一開始（放假前最後上班日）即一舉突破運量新高。

高鐵公司分析，相較於過往疏運高峰多落在收假日，這次主要受假期特性影響，連假首日正逢國人最重視的中秋團圓日，故大量旅客集中在昨日傍晚下班後湧入車站、準備返鄉，造成晚間搭乘自由座的旅客必須花更多時間排隊等候，所幸車站整體秩序良好，旅客皆順利上車、平安返鄉歡度佳節。

高鐵公司建議，利用離峰、分散搭乘。準備搭乘自由座前，可預先透過高鐵企業網站、「T-EX行動購票」App查詢或LINE TODAY 「生活頻道」，掌握當日各站「自由座等候時間」預估燈號，利用綠色燈號的離峰時段搭車，即可避開尖峰人潮、節省寶貴時間。

高鐵公司呼籲，禮讓對號座旅客優先上車。於月台上排隊等候上車的自由座旅客，請優先禮讓對號座旅客先上車，避免影響他人行程，共同維護乘車秩序。

高鐵公司提醒，列車到站時請保持上、下車動線暢通。站立車間通道的旅客，請於列車到站時，務必讓出通道，以利其他旅客可以快速下車，也讓月台等候的旅客可以快速上車。

台灣高鐵因應中秋節及教師節假期疏運（9/24~9/29）期間人潮，現有34組列車全數出動，用最大運能服務旅客順利返鄉、歡慶秋節。6天共加開176班次列車（南下70班、北上106班），總計六天提供1,150班次的旅運服務。

台灣高鐵自日本最新引進的N700ST新世代列車，也已陸續運抵台灣，刻正積極進行各項必要的安全測試。高鐵公司將全力確保新車引進順利並如期完成。首批N700ST列車，預計明年7月正式上線營運，屆時將用更大運能，提供旅客更加舒適、充裕的旅運服務。