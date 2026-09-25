中秋連假首日屏鵝公路每小時逾3000車次 警啟動調撥車道

中秋節及教師節連續假期今登場，昨晚市府轉運站湧現大量返鄉人潮，尖峰時段多達1800人候車，載客量1.5萬人次創歷史新高。宜蘭人哀嚎「連假地獄」，還以為在排演唱會或跨年散場，有人等了45分鐘才上車。雖然現場人多，但排隊有序，首都客運今感謝乘客對公司的信心。

2026-09-25 10:27