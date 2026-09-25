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中秋連假首日屏鵝公路每小時逾3000車次 警啟動調撥車道

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
中秋連假首日台1線屏鵝公路湧入大量車潮，警方陸續實施動態號誌長綠周期調整、調撥車道措施。圖／警方提供
中秋連假首日台1線屏鵝公路湧入大量車潮，警方陸續實施動態號誌長綠周期調整、調撥車道措施。圖／警方提供

中秋連假首日，通往墾丁、台東的台1線屏鵝公路湧入大量車潮，從上午7時開始就已出現車潮，上午10時至11時南下車流量更出現3460車次高峰，警方陸續實施動態號誌長綠周期調整、調撥車道，並於警廣說明相關措施，讓用路人接收資訊。

因為擔心塞車不少遊客選擇提早出門，上午5時至6時南下車道就出現1404車次，7時至8時已達2877車次，8時至11時每小時車流量都超過3000車次，十分驚人。

警方上午7時30分起實施南州交流道至水底寮五岔路口南下方向360秒長綠周期號誌管制，提高車流通行量；8時25分警方開始實施南下調撥車道措施，調撥台1線436.5至445.5公里處北上內側車道供南下車輛行駛，並於9時38分於警廣播說明相關措施。

枋寮警分局已成立「交通快速疏導部隊」，在重點地區部署事故處理警力，並出動空拍機監控車流，機動進行疏導。警方呼籲，駕駛行經車多路段時請耐心駕駛，切勿違規行駛機慢車道，警方將持續取締違規車輛，維護交通順暢及行車安全。

中秋連假首日台1線屏鵝公路湧入大量車潮，警方陸續實施動態號誌長綠周期調整、調撥車道措施。圖／警方提供
中秋連假首日台1線屏鵝公路湧入大量車潮，警方陸續實施動態號誌長綠周期調整、調撥車道措施。圖／警方提供

中秋連假首日台1線屏鵝公路湧入大量車潮，警方陸續實施動態號誌長綠周期調整、調撥車道措施。圖／警方提供
中秋連假首日台1線屏鵝公路湧入大量車潮，警方陸續實施動態號誌長綠周期調整、調撥車道措施。圖／警方提供

屏鵝公路 車道 墾丁

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