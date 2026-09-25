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高鐵單日旅運人次創歷史新高！今南下又擠爆 因連假首日遇中秋節

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
中秋節連續假期今天開始，一早高鐵南港車站湧入大量返鄉人潮，購票處和自由座都是大排長龍，車廂內更是站位難求，還有人席地而坐，只為盡快返鄉闔家團圓。記者曾吉松／攝影
中秋節連續假期今天開始，一早高鐵南港車站湧入大量返鄉人潮，購票處和自由座都是大排長龍，車廂內更是站位難求，還有人席地而坐，只為盡快返鄉闔家團圓。記者曾吉松／攝影

今天開始中秋連假，昨晚鐵路、公路運輸湧現返鄉人潮，台灣高鐵更創下通車近20年來旅運量歷史新高，不少旅客上搭了車，隔天起了大早希望避開人潮，但高鐵南港站清晨就出現大批旅客，光是自動售票窗口至少排隊20分鐘才買得到自由座車票、進站後繼續排。大呼問題不是有沒有票，而是買了票卻上不去。

高鐵南港站一早就有不少旅客到現場購票，旅客抱怨，連從高鐵起點南港站都擠不上去。Threads網友紛紛PO出台北、桃園站等月台擠爆情形的照片和影片，驚訝每班車次停靠頂多擠得上1人至10人左右。有北上旅客說，列車停靠雲林、台中及新竹站月台時，看到月台滿滿都是人。

旅客胡先生表示，昨晚看到高鐵站人潮眾多，於是想說今天再出發，碰碰運氣搞不好可以避開尖峰，並且選擇到首站搭車，「人應該會少一點」，沒想到來到現場光是看到買票人潮「現在就想回家（不搭了）」。已經做好心理準備要一路站嘉義，因此不考慮轉搭台鐵，畢竟都要站的話，高鐵站的時間短一些。

而台北站部分，上午就已用紅龍在候車層拉出動線，站務人員指揮南下旅客請照動線下樓。旅客邱先生透露，原以為今天人潮會少一些，雖然確實比自己預期的少一點，但沒想到人還是那麼多。不過算一算高鐵等候加搭乘時間應該還是會比轉搭客運或台鐵快一點到家，因此特地睡飽來搭高鐵，也做好站全程的準備。

旅客莊小姐表示，昨天有看到一些返鄉朋友擠在高鐵站的狀況，但因為很久之前想買對號座，就都已經沒票，只好今天跟朋友相約來等車，大不了就一路站到台南。

交通部表示，昨天疏運計畫首日，因返鄉及旅遊人潮提前湧現，傍晚下班後高鐵南港站、台北車站及國道客運市府轉運站等主要場站，人潮高度集中。已協調台鐵、高鐵及國道客運業者加開班次、調度車輛，增加運能，紓解旅客人潮。

台鐵旅客數達84.6萬人次，約為平日1.3倍；國道客運西部旅客約15.1萬人次，與去年同期相當，北宜線旅客則達3.8萬人次，市府轉運站旅次量為平日1.5倍以上，顯示返鄉及旅遊人潮大幅提升。

其中，高鐵單日旅客達34.8萬人次，創下通車近20年來歷史新高，比2023年中秋節33.8萬人次紀錄多出約1萬人，其中，南下旅客數更首度超越20萬人次，刷新單向旅運紀錄，比起以往單向最高紀錄2023年清明連假首日多出1.8萬人次。

高鐵公司表示，以往疏運高峰多落在收假日，這次首度在疏運期間一開始，就突破運量新高，主要是受到連假首日碰上中秋團圓日影響。

高鐵公司提出3大方針供旅客更順暢搭車參考，利用離峰、分散搭乘，禮讓對號座旅客優先上車，及列車快到站時保持上下車動線暢通。

高鐵公司說，連假疏運期間現有34組列車全數出動，6天共加開176班次列車（南下70班、北上106班），總計6天提供1150班次的旅運服務。N700ST新世代列車也已陸續運抵台灣，正在積極進行各項必要的安全測試。強調首批新車列車，預計明年7月正式上線營運，下一個中秋節絕對會以更高的運能，服務旅客。

中秋節連續假期今天開始，一早高鐵南港車站湧入大量返鄉人潮，購票處和自由座都是大排長龍，車廂內更是站位難求，還有人席地而坐，只為盡快返鄉闔家團圓。記者曾吉松／攝影
中秋節連續假期今天開始，一早高鐵南港車站湧入大量返鄉人潮，購票處和自由座都是大排長龍，車廂內更是站位難求，還有人席地而坐，只為盡快返鄉闔家團圓。記者曾吉松／攝影

中秋節連續假期今天開始，一早高鐵南港車站湧入大量返鄉人潮，購票處和自由座都是大排長龍。記者曾吉松／攝影
中秋節連續假期今天開始，一早高鐵南港車站湧入大量返鄉人潮，購票處和自由座都是大排長龍。記者曾吉松／攝影

中秋節連續假期今天開始，一早高鐵南港車站湧入大量返鄉人潮，購票處和自由座都是大排長龍，車廂內更是站位難求，還有人席地而坐，只為盡快返鄉闔家團圓。記者曾吉松／攝影
中秋節連續假期今天開始，一早高鐵南港車站湧入大量返鄉人潮，購票處和自由座都是大排長龍，車廂內更是站位難求，還有人席地而坐，只為盡快返鄉闔家團圓。記者曾吉松／攝影

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