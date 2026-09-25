快訊

開獎囉！7-8月統一發票獎號出爐 千萬獎號「89996565」

500盤私廚王者換人、高端西餐殺出 竟共享同一美食關鍵字

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化夫妻富國島旅遊返台確診登革熱住院中 同團21人狀況曝

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
疾管署發言人林明誠表示，國內新增2例登革熱境外移入個案，個案為2名同住彰化50歲多歲夫妻。聯合報系資料照
疾管署發言人林明誠表示，國內新增2例登革熱境外移入個案，個案為2名同住彰化50歲多歲夫妻。聯合報系資料照

國內新增2例登革熱境外移入個案，個案為2名同住彰化50歲多歲夫妻，2人於9月12至15日與親友至越南富國島旅遊，返國後於19及20日相繼出現發燒、肌肉痛等症狀，其中一人出現皮膚紅疹，21日前往醫院門診就診，因症狀持續於22日改赴急診，經NS1快篩陽性，於23日研判確診，檢體送至疾管署複驗定序，目前均住院治療中。排除本土感染，研判感染源為越南境外移入。

疾管署發言人林明誠表示，疫調發現個案於潛伏期間曾有至越南富國島旅遊史，回國後主要於彰化縣居住地工作，發病前曾至在地火鍋店、五金百貨用餐及購物，並曾至鄰近鄉鎮送貨。由於居住地今年無其他確定病例，且鄰近鄉鎮雖有境外移入個案但具時間與距離落差，故排除本土感染，研判感染源為越南境外移入。

林明誠說，同住家人僅夫妻2人，不過旅遊團同團為21人，分布於台中、台南、新竹及南投等縣市，已轉知各衛生局進行健康追蹤。地方主管機關已於23日完成個案住家周邊調查75戶、查獲38個積水容器，其中13個陽性容器，病媒蚊密度偏高，並於24日已進行化學防治，也請醫療院所加強TOCC問診及通報警覺。

疾管署提醒，近期氣溫適合蚊子活動及生長，請民眾持續落實「巡、倒、清、刷」，主動清除家戶內外孳生源，以避免病媒蚊生長；戶外活動時請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR-3535）等有效成分之防蚊藥劑。若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應盡速就醫，並告知旅遊活動史。

呼籲國人赴登革熱流行地區，務必預防蚊蟲叮咬；回國後2周內若身體不適，應即刻就醫並主動告知旅遊史。最近氣溫仍適合病媒蚊繁殖，社區仍需注意清除各種積水，以免孳生病媒蚊傳播疾病。

也請醫療院所提高警覺，加強詢問就診者TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），並可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報，以利衛生單位即早採取防治工作。有關登革熱相關資訊可至疾管署全球資訊網查閱，或撥打免付費防疫專線1922或0800001922洽詢。

登革熱 富國島 彰化 越南 確診

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

雲林男農田工作染「鼠蚤」 跨院搶回一命…縣府提醒寵物族也要注意

「秋老虎」發威 今年144名兒少熱傷害就醫「喊渴才喝水已太慢」

65歲男出國三溫暖裸體坐椅染菜花 醫：熟齡也可打HPV疫苗

中秋4天連假流感、腹瀉預估上升 烤肉吃壞肚不怕 13處供就醫

相關新聞

開獎囉！7-8月統一發票獎號出爐 千萬獎號「89996565」

115年7-8月期統一發票今（25）日電視直播開獎，本期千萬特別獎獎號為「89996565」。獎金200萬元的特獎號碼為「91098182」...

高鐵單日旅運人次創歷史新高！今南下又擠爆 因連假首日遇中秋節

今天開始中秋連假，昨晚鐵路、公路運輸湧現返鄉人潮，台灣高鐵更創下通車近20年來旅運量歷史新高，不少旅客上搭了車，隔天起了大早希望避開人潮，但高鐵南港站清晨就出現大批旅客，光是自動售票窗口至少排隊20分鐘才買得到自由座車票、進站後繼續排。大呼問題不是有沒有票，而是買了票卻上不去。

中秋賞月條件佳！ 9月底還有秋颱發展專家曝侵襲機率

中秋連假天氣穩定，白天炎熱夜晚清晨稍涼。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天中秋節大環境為偏東風，水氣少，天氣穩定，中南部山區午後有局部短暫陣雨，不過入夜後熱對流雲層消散，應該各地都可以順利看到月亮。

寶可夢迷衝了！台鐵主題列車今上線 9月班次看這查不怕撲空

全台寶可夢訓練家注意，台鐵攜手新光三越集團推出寶可夢30周年主題列車，今天起正式上線，運行到12月13日，除了周末有專列行駛外，平日也會加入台鐵常態班表，營運區間路線。

不斷更新／中秋連假首日國道一早紫爆遍地開花 國3往國5排隊10.5公里

高速公路局表示，國3南向358.9-359.5K關廟交流道，外車道緊急施工，後方回堵約12公里。建議駕駛人提前避開壅塞路段改道行駛，注意行車安全。

中秋連假首日國道清晨就塞爆 交通部：收假日建議分批北返

中秋連假第一天，國道清晨就湧現車潮，部分路段陸續紫爆，高公局預估下午重點壅塞路段將落在國1南向、國3南向、國5及國10部分路段，尤其是國5南向用路人，建議下午5時後再出發。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。