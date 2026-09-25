彰化夫妻富國島旅遊返台確診登革熱住院中 同團21人狀況曝

國內新增2例登革熱境外移入個案，個案為2名同住彰化50歲多歲夫妻，2人於9月12至15日與親友至越南富國島旅遊，返國後於19及20日相繼出現發燒、肌肉痛等症狀，其中一人出現皮膚紅疹，21日前往醫院門診就診，因症狀持續於22日改赴急診，經NS1快篩陽性，於23日研判確診，檢體送至疾管署複驗定序，目前均住院治療中。排除本土感染，研判感染源為越南境外移入。

疾管署發言人林明誠表示，疫調發現個案於潛伏期間曾有至越南富國島旅遊史，回國後主要於彰化縣居住地工作，發病前曾至在地火鍋店、五金百貨用餐及購物，並曾至鄰近鄉鎮送貨。由於居住地今年無其他確定病例，且鄰近鄉鎮雖有境外移入個案但具時間與距離落差，故排除本土感染，研判感染源為越南境外移入。

林明誠說，同住家人僅夫妻2人，不過旅遊團同團為21人，分布於台中、台南、新竹及南投等縣市，已轉知各衛生局進行健康追蹤。地方主管機關已於23日完成個案住家周邊調查75戶、查獲38個積水容器，其中13個陽性容器，病媒蚊密度偏高，並於24日已進行化學防治，也請醫療院所加強TOCC問診及通報警覺。

疾管署提醒，近期氣溫適合蚊子活動及生長，請民眾持續落實「巡、倒、清、刷」，主動清除家戶內外孳生源，以避免病媒蚊生長；戶外活動時請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR-3535）等有效成分之防蚊藥劑。若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應盡速就醫，並告知旅遊活動史。

呼籲國人赴登革熱流行地區，務必預防蚊蟲叮咬；回國後2周內若身體不適，應即刻就醫並主動告知旅遊史。最近氣溫仍適合病媒蚊繁殖，社區仍需注意清除各種積水，以免孳生病媒蚊傳播疾病。

也請醫療院所提高警覺，加強詢問就診者TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），並可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報，以利衛生單位即早採取防治工作。有關登革熱相關資訊可至疾管署全球資訊網查閱，或撥打免付費防疫專線1922或0800001922洽詢。