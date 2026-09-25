中秋疏運首日人潮湧現 交通部即時應變加開運能

中秋節連續假期，24日返鄉及旅遊人潮提前湧現，傍晚下班後高鐵南港站、台北車站及國道客運市府轉運站等主要場站人潮高度集中。交通部持續掌握各運輸系統人流及運量變化，並依現場人潮與運輸需求，立即協調台鐵、高鐵及國道客運業者加開班次、調度車輛，增加運能，紓解旅客人潮。

從昨日運輸實績來看，各主要運輸系統均出現大量旅客，其中高鐵單日旅客達34.8萬人次，創歷史新高，超越2023年中秋節33.8萬人次紀錄；台鐵旅客數達84.6萬人次，約為平日1.3倍。

國道客運西部旅客約15.1萬人次，與去年同期相當，北宜線旅客則達3.8萬人次，其中市府轉運站旅次量為平日1.5倍以上，顯示返鄉及旅遊人潮大幅提升。

面對尖峰時段大量旅客，交通部隨時掌握各場站人潮變化，並機動調整運能。台鐵加開七堵－彰化EMU900型區間快車，並開放283次、285次自強號站票。

國道客運機動加開班次，市府轉運站並協調業者調派集團車輛投入疏運；高鐵則因應南下旅客搭車人潮，臨時加開18時25分台北至左營、21時15分南港至左營、22時25分南港至台中的全車自由座列車，提供旅客更多搭乘選擇。

交通部表示，昨日雖因連假前夕返鄉及旅遊人潮集中，各運輸系統運量明顯攀升，但透過即時掌握、機動調度及彈性加開運能，有效因應尖峰旅客需求，各主要場站人潮均已順利疏解，整體運輸秩序維持正常。

交通部已指示各運輸系統持續密切掌握旅客人流及運輸需求，並視實際情況機動調整運能。亦呼籲民眾出發前留意台鐵、高鐵、國道客運及高速公路等相關網站、App即時資訊，提早規劃行程，並儘量避開尖峰時段，以順利返鄉、安心出遊。