快訊

亞運舉重／最後一次挺舉超越越南！陳冠伶摘銅 奪舉重隊首牌

中秋返鄉擠爆！站務員喊「1句話」全場禮讓…網呼台灣人超暖

杜絕閃兵！內政部擬修替代役傷病停役標準 複檢不附佐證納「推定正常」

聽新聞
0:00 / 0:00

中秋疏運首日人潮湧現 交通部即時應變加開運能

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

中秋節連續假期，24日返鄉及旅遊人潮提前湧現，傍晚下班後高鐵南港站、台北車站及國道客運市府轉運站等主要場站人潮高度集中。交通部持續掌握各運輸系統人流及運量變化，並依現場人潮與運輸需求，立即協調台鐵、高鐵及國道客運業者加開班次、調度車輛，增加運能，紓解旅客人潮。

從昨日運輸實績來看，各主要運輸系統均出現大量旅客，其中高鐵單日旅客達34.8萬人次，創歷史新高，超越2023年中秋節33.8萬人次紀錄；台鐵旅客數達84.6萬人次，約為平日1.3倍。

國道客運西部旅客約15.1萬人次，與去年同期相當，北宜線旅客則達3.8萬人次，其中市府轉運站旅次量為平日1.5倍以上，顯示返鄉及旅遊人潮大幅提升。

面對尖峰時段大量旅客，交通部隨時掌握各場站人潮變化，並機動調整運能。台鐵加開七堵－彰化EMU900型區間快車，並開放283次、285次自強號站票。

國道客運機動加開班次，市府轉運站並協調業者調派集團車輛投入疏運；高鐵則因應南下旅客搭車人潮，臨時加開18時25分台北至左營、21時15分南港至左營、22時25分南港至台中的全車自由座列車，提供旅客更多搭乘選擇。

交通部表示，昨日雖因連假前夕返鄉及旅遊人潮集中，各運輸系統運量明顯攀升，但透過即時掌握、機動調度及彈性加開運能，有效因應尖峰旅客需求，各主要場站人潮均已順利疏解，整體運輸秩序維持正常。

交通部已指示各運輸系統持續密切掌握旅客人流及運輸需求，並視實際情況機動調整運能。亦呼籲民眾出發前留意台鐵、高鐵、國道客運及高速公路等相關網站、App即時資訊，提早規劃行程，並儘量避開尖峰時段，以順利返鄉、安心出遊。

中秋 交通部 開運

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

連假返鄉人潮驚人…高鐵、台鐵、公路人龍塞爆 民眾：以為跨年

自由座只能上10人？連假前夕高鐵返鄉人潮擠爆 交通部出手了

有對號座車票卻擠不進去…高鐵臨時加開兩班次 全車自由座因應

中秋連假首日高鐵仍塞爆！「自由座排到怕」光復連假今開放搶票快上

相關新聞

學生買5折票遇列車故障改搭要補300元 台鐵：將專案退價差通盤檢討

台鐵學生票上線後爭議不斷，先是查票機制遭外界質疑，如今又有學生早已購買5折車票，到站後卻發現列車故障，被迫改搭其他車次，同時還需補全票價差，質疑以後買車票是否還需擔心列車能否正常發車。對此，台鐵回應，將以專案方式退價差處理。

開獎囉！7-8月統一發票獎號出爐 千萬獎號「89996565」

115年7-8月期統一發票今（25）日電視直播開獎，本期千萬特別獎獎號為「89996565」。獎金200萬元的特獎號碼為「91098182」...

中秋賞月條件佳！ 9月底還有秋颱發展專家曝侵襲機率

中秋連假天氣穩定，白天炎熱夜晚清晨稍涼。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天中秋節大環境為偏東風，水氣少，天氣穩定，中南部山區午後有局部短暫陣雨，不過入夜後熱對流雲層消散，應該各地都可以順利看到月亮。

寶可夢迷衝了！台鐵主題列車今上線 9月班次看這查不怕撲空

全台寶可夢訓練家注意，台鐵攜手新光三越集團推出寶可夢30周年主題列車，今天起正式上線，運行到12月13日，除了周末有專列行駛外，平日也會加入台鐵常態班表，營運區間路線。

不斷更新／中秋連假首日國道一早紫爆 下午9地雷路段曝

高速公路局表示，國3南向358.9-359.5K關廟交流道，外車道緊急施工，後方回堵約12公里。建議駕駛人提前避開壅塞路段改道行駛，注意行車安全。

連假急返鄉　玉里站旅客提前一班搭車高音量與站務人員溝通引側目

連假第一天，蘇花路廊清晨就湧現南下車潮，花蓮火車站也有不少民眾上下車，有人搭車出遊，也有遊子提著大包小包返鄉團圓；不過，昨晚一名男子急著返鄉，提前一班在玉里火車站上車時，在與站務人員溝通過程拉高分貝，驚動鐵路警察前往處理，後來依規定補票上車。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。