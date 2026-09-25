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65歲男出國三溫暖裸體坐椅染菜花 醫：熟齡也可打HPV疫苗

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
泌尿科醫師顧芳瑜提醒，年過45歲者，若經醫師評估後利大於弊，仍可「仿單標示外使用」，接種人類乳突病毒（HPV）疫苗。聯合報系資料照
泌尿科醫師顧芳瑜提醒，年過45歲者，若經醫師評估後利大於弊，仍可「仿單標示外使用」，接種人類乳突病毒（HPV）疫苗。聯合報系資料照

一名65歲男性主管，平時生活單純、無危險性行為，某次至東南亞國家出差應酬，他自述在當地打了高爾夫、泡了三溫暖，但後續直接光著身子坐在未鋪毛巾椅子上，不料半年後，下體從肛門一路到會陰部竟長出一整排贅生物，就醫檢查後確定感染菜花。收治個案的泌尿科醫師顧芳瑜以雷射手術燒除菜花，並建議患者盡快接種人類乳突病毒（HPV疫苗

患者最初對私密處微小突起不以為意，也未立刻就醫，隨時間推移，病灶竟愈長愈多，最終才選擇就醫。顧芳瑜說，許多民眾對HPV感染存在迷思，誤認插入式性行為才會染病，實則HPV可經由皮膚粘膜接觸傳播，不僅非插入式親密接觸也有風險，在潮濕、密閉環境下，病毒可能短暫附著於物體表面，雖相對少見，未清潔手部便觸摸私處，也可能導致間接傳播。

顧芳瑜說，民眾在可能觸及私密處的公共場所使用物品時仍須留心；施打HPV疫苗有助預防，雖無法治療已存在的菜花病灶，但可預防尚未感染的型別，提升對其他型別的保護力，降低未來再感染與復發風險，國內HPV疫苗仿單標示的建議接種年齡為9至45歲，主要是因為當初臨床試驗的受試者年齡區間設定於此，但年過45歲者，若經醫師評估後利大於弊，仍可「仿單標示外使用」。

「保護效益因人而異，但熟齡族群仍可透過HPV疫苗獲得保護。」顧芳瑜說，男性民眾在疫苗接種上幾乎沒有特殊限制，但如有嚴重疫苗過敏史或正處於急性重病，應先與醫師評估；女性民眾若正接受化療或免疫抑制治療，應與醫師討論接種時機；部分情況可接種，但免疫反應可能較弱，需個別評估。若患有一些自體免疫疾病，或過往打疫苗曾有嚴重不良反應，則應先與醫師詳細討論。

顧芳瑜提醒，私密處若出現不明凸起物或異狀，切勿因害羞或自認沒有危險性行為就輕忽延誤，透過早期診斷、積極治療、改善個人衛生習慣並搭配HPV疫苗接種，才能獲得最全面的防護，避免病毒反覆發作。

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