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中秋4天連假流感、腹瀉預估上升 烤肉吃壞肚不怕 13處供就醫

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
衛福部於六都開設「周日及國定假日輕急症中心」，明天至下周一上午8時至晚上12時提供服務。記者翁唯真／攝影
衛福部於六都開設「周日及國定假日輕急症中心」，明天至下周一上午8時至晚上12時提供服務。記者翁唯真／攝影

中秋4天連假今天展開，不過國內流感、腹瀉等疾病恐會因為人際交流頻繁升溫，衛福部於六都開設「周日及國定假日輕急症中心」（Urgent Care Center, UCC），將於明天至下周一上午8時至晚上12時亦提供服務，民眾若有發燒、呼吸道症狀（感冒、頭痛）、腸胃道症狀（腹瀉、腹痛、嘔吐）、簡單傷口處理及小兒急性輕微不適，可前往就醫。

中秋家家戶戶團圓烤肉是過節重要樂趣之一，但同時也是腹瀉迎來高峰時刻，加上國內流感疫情持續升溫，連假門診停診導致民眾生病只能急衝急診就醫。

健保署呼籲，連假期間如有發燒、呼吸道症狀、腸胃道症狀、輕度外傷及小兒急性不適情形，可優先至鄰近基層診所，於就醫前可先至「健保署全球資訊網」或「全民健保行動快易通｜健康存摺」APP查詢附近院所服務時段及開診資訊。

而在六都開設「周日及國定假日輕急症中心」共13個據點，於明天、周日及下周一上午8時至晚上12時，提供服務，讓民眾於假日有更多元、便利的就醫選擇。今年8月西醫基層診所周六開診率達8成，假日開診情形維持穩定。

若有緊急情況可就近前往UCC據點就醫，各UCC據點皆設有綠色通道後送醫院，病情更為複雜時可協助轉診及後續醫療處置。

連假 流感 中秋

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