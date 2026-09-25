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外銷再傳捷報 台灣種豬、豬精液可輸入馬來西亞

中央社／ 台北25日電

農業部防檢署今天表示，昨天傍晚接獲馬來西亞獸醫局正式核准函，經多年諮商，馬方已同意台灣種豬及豬精液輸馬，馬來西亞將是繼香港、越南及帛琉後，新開拓的出口市場。

農業部動植物防疫檢疫署今天發新聞稿宣布，台灣種豬及豬精液獲馬來西亞同意輸入，顯示台灣為3大豬病非疫國的防疫成果受到國際市場肯定。

防檢署表示，昨天傍晚接獲駐馬來西亞代表處轉送馬來西亞獸醫局正式核准函，台馬雙方經多年諮商，馬方完成評估作業，同意台灣種豬及豬精液輸馬，後續只要雙方完成議定檢疫證明書樣張，種豬及豬精液就可以正式輸出。

防檢署說明，台灣從民國109年向馬方提出種豬及豬精液輸銷申請後，持續透過駐馬來西亞代表處與馬方進行檢疫諮商，並依馬方要求陸續提供動物健康、疾病監測及種豬管理等資料，114年10月台灣發生非洲豬瘟疫情後，馬方一度暫緩審查，直至今年4月台灣恢復非洲豬瘟非疫區狀態後，立即請馬方恢復審查，經持續溝通後，馬方終於正式同意台灣種豬及豬精液輸入。

根據統計，台灣優良種豬已有外銷實績，從112年至114年分別輸出353頭、297頭及445頭，主要輸往香港及越南，豬精液近3年則主要輸往帛琉、馬紹爾群島及聖文森共和國等國。

防檢署指出，馬來西亞這次提供的輸入檢疫條件，包括種豬輸出前隔離、健康檢查及豬精液供精公豬與人工授精中心的健康管理等規定，將儘速確認相關條件並製作台灣輸出檢疫證樣張送馬方審查，待雙方完成證明文件確認後，有意願輸銷的業者即可依馬國的檢疫規定辦理輸出。

馬來西亞 外銷 獸醫

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