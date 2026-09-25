中秋連假首兩日近29萬人次出入境 桃機籲旅客提早3小時抵達

中秋及教師節連續假期疏運24日至29日登場，桃園國際機場公司預估6天旅運量約93萬人次、平均每日15.5萬人次，昨天24日首日入出境及轉機、過境旅客約14萬5341人，較今天預估的14萬2958人略多，出境高峰落在24、25日，入境高峰則為28日。

根據桃園機場公司航班運量預報，昨天24日出境約7萬5302人、入境約5萬5060人；今天25日截至上午10時預估總人次約14萬2958人，其中出境約7萬4031人、入境約5萬2811人，出境高峰時間為上午8時至10時。

受連假影響，昨天與今天旅運量較平日略增，但各單位已加派人手，目前通關作業順暢，機場公司仍建議旅客提早3小時抵達機場，並多利用自助報到、行李託運等智慧服務。

機場公司提醒，託運行李應遵守「四不原則」，包括保護套不鬆脫、綁帶及吊牌不過長、不放置不合規行李，以及避免內容物散落；行動電源、打火機須隨身攜帶，每人行動電源限2個並個別防護，飛行中禁止使用。隨身液體單件限100毫升、總量不得超過1公升，入境攜帶中秋伴手禮也應避免含肉品。

機場公司另建議旅客多利用大眾運輸，連假期間桃機有逾1000輛計程車提供24小時服務，提醒勿搭乘不明攬客車輛。

根據桃園機場公司航班運量預報，今天25日截至上午10時預估總人次約14萬2958人，其中出境約7萬4031人、入境約5萬2811人，出境高峰時間為上午8時至10時。記者季相儒／攝影