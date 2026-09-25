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1張圖看中秋賞月指數 氣象署：今起至月底好天氣 10月1日東北季風南下

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
今天到9月底之前，各地大致上多雲到晴天氣。各地溫暖炎熱，特別是西半部地區高溫普遍有33至34度左右。聯合報系資料照
今天到9月底之前，各地大致上多雲到晴天氣。各地溫暖炎熱，特別是西半部地區高溫普遍有33至34度左右。聯合報系資料照

中秋節、教師節連假好天氣，中央氣象署氣象預報中心預報員賴欣國表示，未來1周各地晴到多雲的天氣為主，迎風面地區和中午過後近山區附近有零星降雨情況。

目前天氣情形，他說，台灣上空雲量偏少，各地大致上晴到多雲天氣。台灣東南東方1130公里海面上的舒力基颱風，未來以比較偏西北西的方向移動，到了明天、周日逐漸轉北，再轉東北的方向前進。預估強度會略為增強，可能明天、周日有機會增強為中度颱風。

是否影響台灣？賴欣國說，路徑最近時仍有一段距離，暴風半徑也比較小，當它北轉過程，對台灣天氣影響比較小。

賴欣國表示，9月底之前，台灣附近沒有太明顯的天氣系統影響，大致上是多雲到的天氣型態為主。稍有變化是10月1日，預估會有東北季風南下，天氣和溫度可能有些改變。

降雨趨勢，他說，今天到9月底之前，各地大致上多雲到晴天氣。今天迎風面東半部和恆春半島會有零星降雨，中午過後在高屏地區和山區零星降雨。明天至下周三，整體來說水氣略為減少，以山區和午後降雨為主。10月1日下一波東北季風南下的時候，迎風面的桃園以北、東半部地區可能有零星降雨出現，山區中午過後有短暫陣雨。

未來高溫分布，賴欣國表示，9月底之前各地溫暖炎熱，特別是西半部地區高溫普遍有33至34度左右，中南部近山區、內陸地區溫度更高一些。10月1日隨著東北季風南下，整體都有略為下降的情形。

中秋賞月部分，賴欣國表示，今天天氣好，各地都有機會看到月亮，桃園以南到中部附近雲量最少，賞月條件最佳。南部地區中午過後有午後對流雲系發展，所以入夜之前可能雲量還是比較多，但入夜之後整體雲層有慢慢減少的趨勢。基隆北海岸、大台北、東半部地區，因為迎風面的關係，有時候雲量比較多一些，但可以看到月亮。

溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

中秋賞月<a href='/search/tagging/2/指數' rel='指數' data-rel='/2/191817' class='tag'><strong>指數</strong></a>。圖／中央氣象署提供
中秋賞月指數。圖／中央氣象署提供

氣象署 東北季風 指數 中秋 颱風

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