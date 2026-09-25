3年揪5件乾燥金針菇二氧化硫超標 食藥署長姜至剛親赴花蓮訪查業者

每年8至10月中秋節前後為花東地區金針花季，許多民眾前往賞花，農民也開始採收金針花，製成乾燥製品供應食品業所需。據衛福部食藥署統計，近年乾燥金針違規案件已大幅減少，112至114年每年僅1至3件違規，食藥署署長姜至剛本月11日赴花蓮訪查金針乾製品產業，並指示食藥署東部辦公室持續與地方衛生單位、農政單位合作，為民眾把關金針食品安全衛生。

食藥署指出，金針含有多酚氧化酵素，容易使其顏色轉變為深褐色，為此，業者通常會添加強還原劑亞硫酸鹽，抑制多酚氧化酵素活性，並還原其褐色外觀，達到漂白、防止褐變效果；亞硫酸鹽為8項化合物統稱，均為正面表列、可用於食品的添加物，不過，過量亞硫酸鹽恐引發氣喘，為此，在金針乾製品訂有二氧化硫殘留劑量每公斤4公克以下，並建議民眾不要挑選顏色過於鮮艷的產品。

金針乾製品違規案件，多為二氧化硫殘留超標。食藥署統計，近3年是受金針乾製品抽驗合格率逾97%，但仍有違規案件，近3年累計5件，112年共檢出3件不合格案件，檢出二氧化硫殘留量介於每公斤4.4至4.8公克間，超過每公斤4公克的上限；113及114年分別各有1件不合格，檢出值分別為每公斤5.8公克、每公斤4.1公克，違規業者均由地方衛生局處依法裁罰，累計裁罰金額為15萬元。

姜至剛說，他此行目標為瞭解中央與地方政府農政、衛生單位協力輔導業者改善製程、強化自主管理及產品衛生安全管理情形，並至北區管理中心東部辦公室慰勉同仁，安管理必須落實從源頭到消費端的全程把關，花東特色金針乾製品透過產業輔導、自主管理及市場監管等措施，逐步提升產品衛生安全，也展現中央與地方共同合作推動食品安全管理的成果。

食藥署北區管理中心科長王慈穗說，東部辦公室轄管宜蘭、花蓮及台東地區食品藥物管理業務，轄區南北綿延約380公里，面對東部幅員遼闊及交通距離較長等特性，同仁長期與地方政府合作，深入赤柯山、六十石山及太麻里等金針產區，積極協力輔導花東特色金針產業改善製程、加強自主品質管理，並持續加強製造端查驗管理及市售產品抽驗等方式把關產品衛生安全。