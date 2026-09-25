破歷史新高！1.5萬人擠爆台北市府轉運站 宜蘭返鄉路淪「連假地獄」

中秋節及教師節連續假期今登場，昨晚市府轉運站湧現大量返鄉人潮，尖峰時段多達1800人候車，載客量1.5萬人次創歷史新高。宜蘭人哀嚎「連假地獄」，還以為在排演唱會或跨年散場，有人等了45分鐘才上車。雖然現場人多，但排隊有序，首都客運今感謝乘客對公司的信心。

許多人昨天下午陸續到轉運站搭車，全被長長排隊隊伍嚇到，從裡面一路到外面，首都客運人員忙著維持人龍、發號碼牌，雖然得等上半小時、40分鐘，但因加開班次，加速消化人潮。民眾大讚效率，也謝謝辛苦的司機和工作人員；有人被人潮嚇到，還好30分鐘內就上車，工作人員還跟他說中秋節快樂，真的感動。

有人哀嚎，「每次長一點的連假就超痛苦，首都甚至已經是調度最快的客運」、「還以為在排演唱會」、「誇張得像跨年散場一樣」、、「每當連假，首都客運、葛瑪蘭客運都是大排長龍，很像貪吃蛇」、「全台灣的人都要回宜蘭嗎」、「不知道還以為是年節返家，有夠可怕」、「很多外地宜蘭人中秋節會回來」、「我只是想回家」。

首都客運總經理李建文今表示，昨晚載客量高達1.5萬人次，創歷史新高，比正常假日至少多4成；台北往返宜蘭、羅東和礁溪，共發出1022個班次，下午5時至晚間22時連續5小時為尖峰時段，最多曾有1800人候車，乘客等候50分鐘才可上車，每小時可發60部車子往宜蘭地區，平均2至3分鐘就有一班分別往宜蘭、羅東和礁溪的班次。

李建文指出，首都客運北宜國道客運共120部配車，營運模式是乘客到站就排隊上車，類似快速公車的營運模式，加上離開轉運站不久，就上高速公路；尤其是公路局、高公局安排國五大客車專用優先措施，首都客運不斷地從宜蘭派出空車北上，回到市府轉運站載客，所以效率良好。

他坦言，「乘客來排隊，就是對我們有信心，不會讓乘客失望」，昨晚不斷向乘客信心喊話，只要來市府轉運站搭車，就一定會平安把大家載回宜蘭，人潮於晚間11時12分紓解。原本還聯絡計程車隊，萬一末班車零時30分還紓解不了，就免費請大家坐計程車回宜蘭，但沒派上用場。

李建文說，今天進入4天連續假期，仍會維持尖峰的排班模式，但人潮不可能像昨晚那麼多，以今天上午為例，人潮還是很多，乘客到站約等15至20分鐘就可上車。

他呼籲民眾，北上不要集中於下周一收假日的下午，希望能夠分散。連假期間包含最後一天，首都客運預計乘客20分鐘之內應可上車，且搭配高速公路優先通行措施，絕對比自己開車有效率。

中秋節及教師節連續假期今起一連4天，市府轉運站昨晚湧現大量往宜蘭地區的搭車乘客，首都客運總經理李建文（左）現場發放號碼牌，也向乘客信心喊話，一定會平安把大家載回宜蘭。記者林佳彣／攝影

中秋節及教師節連續假期今登場，首都客運北宜國道客運昨晚載客量1.5萬人次創歷史新高。記者林佳彣／攝影

中秋節及教師節連續假期前夕，市府轉運站湧現大量往宜蘭地區搭車的民眾，排隊人龍延伸至站外。記者林佳彣／攝影

首都客運昨晚加強連假疏運，此為團隊晚間11時許於人潮紓解後合影。圖／首都客運提供

中秋節及教師節連續假期今登場，首都客運昨晚載客量高達1.5萬人次，台北往返宜蘭、羅東和礁溪，共發出1022個班次。記者林佳彣／攝影