中秋賞月條件佳！ 9月底還有秋颱發展專家曝侵襲機率

中秋連假天氣穩定，白天炎熱夜晚清晨稍涼。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天中秋節大環境為偏東風，水氣少，天氣穩定，中南部山區午後有局部短暫陣雨，不過入夜後熱對流雲層消散，應該各地都可以順利看到月亮。

舒力基颱風目前逐漸來到琉球南方海面，吳聖宇說，強度持續增強，未來有發展為中度颱風的趨勢。環流範圍不大，現在的暴風圈半徑僅120公里，未來預估也只會擴大到半徑150至180公里左右，屬於小而扎實的結構。

吳聖宇表示，舒力基颱風今天仍將以較快的速度向西北西移動，明天、周日隨太平洋高壓減弱、引導力量減小而略為減速，移動方向也逐漸往北到東北方向偏轉，周日晚間掠過琉球那霸以南海域後，下周一到下周二繼續往東北方向遠離，後續強度也將逐漸減弱。

目前預報路徑的轉向點仍然離台灣較遠，且颱風本身範圍不大，吳聖宇表示，因此預期對台灣陸地上天氣沒有明顯影響，反而因為颱風外圍下沉氣流影響，明後天的台灣陸地上的天氣會更加穩定。沿海地區則是要注意颱風外圍長浪靠近的影響，明後天基隆北海岸、東半部及恆春半島沿岸、綠島蘭嶼一帶將有長浪接近，加上又有天文大潮發生，海邊活動務必要留意安全。

他說，明後天大環境風向轉為偏南到西南風，加上颱風外圍下沉氣流靠近，天氣將會更加穩定，各地為晴到多雲天氣，連山區午後熱對流降雨都會更少更零星。下周一到下周三大環境持續為偏南到西南風，水氣仍少，各地大致維持多雲到晴的穩定天氣，僅山區午後有局部短暫陣雨機會。

溫度方面，吳聖宇表示，由於天氣穩定加上後續風向偏南，從今天起一直到下周三各地白天溫度偏高，東半部高溫有31至33度，西半部有32至35度，中南部近山區有局部36度或以上高溫出現機會，白天又會很有夏天炎熱的感覺。

不過，他說，夜晚清晨在中北部、東北部地區低溫會降到23至25度，局部空曠地區配合輻射冷卻作用，有20度上下的低溫出現機會，南部及花東地區低溫25至27度，局部空曠地區也可能降到22度上下，早晚之間溫差稍大。

下周後半東北季風增強，吳聖宇表示，預報資料顯示，下周四、下周五將有大陸高壓南下帶來東北季風增強的情況，屆時迎風面地區的天氣、溫度將有變化，北部、東北部、東部降雨機會提高，白天高溫也將較為下降轉涼。

他說，中期預報資料則顯示，後續到10月上旬東北季風似乎將有進一步再增強的趨勢，有可能帶來稍微明顯一些的涼冷空氣，預估10月上旬台灣各地的秋涼感受可能會相對比較明顯一些。

至於接下來秋颱發展情況，他表示，熱帶洋面上9月底到10月上旬陸續還會有颱風發展活動的機會，但是目前預報顯示活動位置都在遠洋區域，接近台灣附近的機會偏低，因此應該是不必擔心會有颱風影響台灣的情況。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。