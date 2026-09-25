提前出門仍踩雷！中秋連假首日 國1、國3中部南向路段塞車

今天是中秋4天連假首日，國1南向彰化交流道到王田交流道、國3龍井交流道到彰化系統交流道間路段，一大早就因車多，呈現紅色警示，估計過中午以後，才會逐漸改善。國道警方呼籲駕駛人保持行車距離，並留意路況資訊，必要時請改走平面道路。

警方表示，由於國1及國3路段，平時車流量就大，又逢中秋連假，返鄉團聚或出遊民眾多，造成車流湧現，很多駕駛人提前出門，卻還是踩雷，遇到塞車。

今天上午7時許，國1南向彰化交流道到王田交流道間，即因大量車流，車輛走走停停，呈現紅色警示，車速約在40公里左右。

國道3號部分，南向龍井交流道到彰化系統交流道間路段，約從上午8時起，車流增加，行車速度減慢，也呈現紅色警示，另在南向霧峰系統交流道到烏日交流道間，也自9時起，也呈現紅色警示。

警方指出，國道只要發生車禍事故，就會造成塞車，建議駕駛人如果發生小碰撞事故，就應盡速排除、脫離現場，以免釀成更大事故，造成後方大回堵。

國道1號南向王田交流道到彰化交流道間路段，今天一大早就出現車多情況，呈現紅色警示。記者劉明岩／攝影