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中秋高鐵擠爆！他搭商務艙也遭自由座隊伍阻擋 「無序狀態」險上不了車

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中秋連假首日高鐵仍塞爆！「自由座排到怕」光復連假今開放搶票快上

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為中秋連假首日高鐵一票難求。 中央社
圖為中秋連假首日高鐵一票難求。 中央社

中秋連假第一天，高鐵一早就湧現大批返鄉與出遊人潮，自由座更再度出現「塞爆」景象。有網友今（25）日清晨6時許在Threads分享台北車站高鐵自由座排隊情況，只見候車人龍相當驚人；另有旅客從南港站搭車，也直呼「南港高鐵就爆多人了」，列車一路到台北站後更加擁擠，甚至擔心板橋、桃園等後續車站旅客難以上車。

一名網友上午6時09分拍下台北車站自由座排隊人潮，引發網友討論，有人表示南港站較早時段反而不用排隊，也有人提醒該班列車起站就是台北，因此難以透過提前至南港上車避開人潮。還有網友感嘆「台鐵漲價後大家都擠高鐵」，顯示連假首日早晨的大量旅運需求。

另一名從南港站上車的旅客則表示，列車在南港就已經「爆多人」，抵達台北後又有不少旅客擠上車，車廂更加壅塞，直言板橋以南的乘客恐怕只能「夾縫中生存」。原PO後續更新指出，到桃園站時能順利上車的旅客疑似僅剩少數，還有網友留言「如果我有票我會直接硬擠，買到票了別攔我回家」。

事實上，本次中秋連假前後，Threads已陸續出現多起高鐵自由座亂象。有對號座旅客抱怨，自由座人潮塞滿月台及車廂走道，導致「明明有座位卻差點上不了車」，即使成功上車，也難以穿越人群走到座位；甚至有商務車廂旅客反映，通道遭大量旅客堵住。部分網友因此呼籲，連假尖峰時段應將對號座與自由座乘客分流，或限制各車廂走道站立人數，避免影響上下車動線。

而中秋連假才剛開始，下一波光復節連假高鐵車票今（25）日凌晨0時也正式開搶。高鐵規劃10月23日至27日共5天光復節疏運，期間加開86班列車，包括南下、北上各43班，5天合計提供905班次旅運服務，車票自今日凌晨起開放預購。

高鐵表示，光復節疏運期間各車次將依需求配置2至9節自由座車廂，也會持續提供「自由座等候時間」預估燈號，供旅客掌握各站候車情況；並建議對號座旅客提早訂位及取票，以減少現場排隊時間。

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