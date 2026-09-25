連假高鐵自由座塞爆！明明買對號座「卻擠不上車」 網轟：已經捷運化

連假返鄉人潮湧入高鐵，自由座亂象再度成為焦點。近日Threads接連出現多篇貼文，有網友分享「北漂人自由座攻略」，建議人潮眾多時可往部分車廂移動，甚至提到「除了6車都可以站」，隨即遭其他乘客質疑恐影響對號座權益；另有旅客抱怨，自己明明購買對號座車票，卻因自由座人潮塞滿月台及車廂走道，差點連車都上不了，掀起「自由座是否應設人數上限」討論。

一名網友分享連假搭乘自由座的經驗，列出不要帶行李、選擇直達車、從南港搭車等方法，還建議人潮較多時可往其他車廂站立。不過「除了6車都可以站」的說法立刻引發爭議，有人反問「你尊重對號座的人嗎？」也有網友分享實際搭乘情況，指出9至12車人潮容易爆滿，建議往前方車廂移動，還有人感嘆「高鐵已經捷運化了」。

另一名旅客則發文直指，高鐵連假期間開放自由座旅客站進對號座車廂，卻缺乏足夠配套，導致「對號座上不了車，上了車走不到座位」。原PO透露，自己在板橋站差點無法上車，即使最後成功坐到位置，走道仍塞滿站立旅客，認為連假期間旅客大多攜帶行李，若走道過度壅塞，不只影響乘車品質，也增加上下車困難。

原PO因此建議，月台排隊時至少可區分對號座與自由座兩列，讓持有對號座車票的旅客優先上車，再開放自由座旅客進入；同時也可針對各車廂走道人數進行管控，避免人潮多到阻礙乘客進出。

有網友透露曾買商務車廂，卻因通道擠滿旅客，「花好大的力氣才走到我的位置」；也有人表示曾遇過站務人員引導先讓對號座乘客上車，認為如果各站都能建立一致分流措施，至少可以降低混亂情況。

不過，也有另一派網友替自由座旅客說話，認為連假返鄉屬大量剛性需求，不少人購買自由座並非為了省錢，而是買不到對號座，高鐵本來就肩負大量疏運需求，不應將矛頭全部指向自由座乘客。另有人則以日本新幹線部分列車在特定繁忙期間採全車指定席為例，認為高鐵是否也能透過限制自由座、加強分流等方式改善。