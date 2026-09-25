中秋4天連假帶小孩怎麼過？一票家長大推「這地方」：爽爽耍廢

4天連假即將到來，對孩子而言是難得假期，對不少家長來說卻成了另一項「體力考驗」。一名媽媽近日在臉書社團「小一聯盟」發文求救，表示連假長達4天，自己目前完全沒有安排，又不想整天和孩子待在家，好奇詢問其他家長「大家四天要怎麼過？」沒想到引來大批爸媽分享行程，其中最多人提到的選項竟是「回娘家」，笑稱終於可以換自己當小孩。

原PO表示，面對4天假期目前毫無頭緒，因此上網向家長們尋求靈感。有人主張難得放假就不要再塞滿行程，直接從第一天到第四天全部「睡到自然醒」，認為「沒有安排的安排才是最放鬆」。不過立刻有媽媽打破幻想，直言有小孩後根本不可能睡到自然醒，孩子甚至比上學時還早起，一早就開始喊「媽媽、媽媽」，接著肚子餓、要陪玩，兄弟姊妹還可能吵架，假日反而像另一場戰爭。

也有不少行動派家長已經安排好4天行程，包括露營、游泳、騎腳踏車、打籃球、逛夜市、親子農場、看電影及遊樂園等，甚至有人規劃「台中麗寶三天兩夜，最後一天寫功課複習、烤肉」。另一派家長則採取「先玩再收心」模式，前幾天帶孩子出遊、烤肉，最後一天留在家完成作業、整理書包，準備迎接上課日。

不過，也有家長光想到連假塞車及景點人擠人就打退堂鼓，直言「連假出遠門你會更累」，有人原本訂好飯店最後乾脆取消，改成在家附近活動；還有人因娘家位在嘉義，一想到國道可能塞車便放棄返鄉，決定留在北部「耍廢」。

眾多留言中，「回娘家」意外成為媽媽們最有共鳴的答案。有人笑說「這四天回外婆家，一起當媽寶」、「回外婆家廢好廢滿」，還有媽媽安排前兩天回娘家烤肉，後兩天再由老公帶孩子回婆家，讓自己獲得難得的休息時間，被其他網友大讚「太完美了」。

甚至有媽媽透露，老公準備「一打三」帶孩子回公婆家，自己則留在台北好好休息、修復身心靈，立刻讓其他家長羨慕不已。另有網友幽默總結，連假最佳去處就是「阿嬤家」，只是「唯一受傷的只有舅舅」。