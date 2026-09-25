中秋返鄉擠爆！高鐵站務員「1句話」全場都禮讓…北漂族直呼感動

中秋連假返鄉人潮湧現，高鐵各站擠滿準備回家的旅客，不過在混亂人潮中，也出現暖心一幕。一名網友在Threads分享，桃園高鐵站當時聚集大量候車旅客，站務人員得知前往彰化、雲林的部分旅客正準備搭乘當天末班車，擔心他們錯過後無法返家，因此透過現場廣播詢問其他乘客，能否讓這群旅客優先上車，沒想到現場眾人紛紛答應，讓原PO感動直呼「台灣人最暖」。

原PO表示，當時桃園高鐵站人潮相當多，站務人員為了協助趕末班車的旅客，向現場乘客喊話：「我們可以讓彰化、雲林的朋友們先上車好嗎？這是他們今天的末班車，過了他們回不了家。」隨後再次詢問大家能否讓這批旅客先行上車。

沒想到話才說完，現場不少乘客便一個個回應「好」，願意暫時讓出上車機會。原PO自己雖然也要前往台中，仍認為讓彰化、雲林旅客先搭車完全沒問題，並大讚桃園高鐵站務人員處理方式相當貼心，希望當天所有趕著回彰化、雲林的旅客最後都能順利返家。

暖心畫面曝光後，也引起不少網友共鳴，紛紛留言「好溫暖喔！謝謝善良的人們」、「台灣人真溫暖」、「台灣就是需要多一點暖心的人」、「大家辛苦了，早點回家趕快休息」。還有人認為應該主動寫信向高鐵表揚當時協助疏導的站務人員，同時也感謝在場願意配合讓路的乘客。

其中一名網友感性表示，「最後一班車前大家願意讓一步，這個畫面比廣播更讓人安心。」也有疑似當天從桃園返鄉的雲林旅客現身留言，透露自己才剛從「爆炸多的人群」中擠出一條路回到雲林；另有人表示，謝謝現場暖心的台灣人，緩解了北漂族在連假返鄉時可能回不了家的困境。

經歷了中秋連假人潮，下一波光復節連假高鐵車票今（25）日凌晨0時也正式開搶。高鐵規劃10月23日至27日共5天光復節疏運，期間加開86班列車，包括南下、北上各43班，5天合計提供905班次旅運服務，車票自今日凌晨起開放預購，有需要的民眾可以盡早訂票。