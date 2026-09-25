中秋高鐵擠爆！他搭商務艙卻「遭自由座人潮擋路」差點上不了車

中秋節連假返鄉、出遊人潮湧現，高鐵車站再現大量排隊人潮，一名網友在Threads發文抱怨，自己購買商務車廂車票準備搭車時，卻發現商務車廂候車處擠滿人，原以為大家都是要搭商務艙，後來才發現其中不少人持自由座車票，讓真正購買商務車廂的乘客被擋在後方，甚至差點趕不上列車，氣得直呼「怎麼可能這麼多人買商務艙？」

原PO在Threads發文表示，當時準備搭乘高鐵，現場人潮相當驚人，商務車廂附近更排起長長隊伍，不過排隊一段時間後他才發現，前方不少人其實是自由座旅客，疑似因不清楚排隊動線或跟著人潮排隊，導致不同車廂的旅客全擠在一起。

更讓原PO不滿的是，當時高鐵人員雖然拿著大聲公在現場進行引導，但由於人潮眾多，站在隊伍後方根本聽不清楚廣播內容，也無法知道前方排隊乘客究竟要搭哪個車廂。原PO抱怨，部分排錯隊伍的旅客也沒有主動讓出通道，讓他一度擔心無法順利上車，直言「差點上不了車」，認為尖峰時段的排隊動線及現場引導仍有改善空間。

貼文曝光後，引發不少網友共鳴，有人形容現在高鐵「已經捷運化了」、「完全變成捷運」、「高鐵現在台鐵化了」，也有人直言「這種排錯隊還硬塞的人真的很討厭」，認為連假期間自由座人潮龐大，如果沒有依照車種及候車區域排隊，很容易阻礙其他旅客正常上下車。