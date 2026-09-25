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寶可夢迷衝了！台鐵主題列車今上線 9月班次看這查不怕撲空
全台寶可夢訓練家注意，台鐵攜手新光三越集團推出寶可夢30周年主題列車，今天起正式上線，運行到12月13日，除了周末有專列行駛外，平日也會加入台鐵常態班表，營運區間路線。
台鐵官方臉書粉專「國營臺灣鐵路股份有限公司」表示，「新光三越周年慶寶可夢30周年主題列車」用EMU800型區間車全車包覆設計，歷代經典寶可夢夥伴統統到齊。車廂內部更巧妙融入精靈球及冒險元素，踏進車廂的瞬間，彷彿化身為出發冒險的寶可夢訓練家，為日常鐵道旅程增添滿滿驚喜與回憶。
快閃期限：9月25日起至12月13日。
出沒地點：西部幹線（北、中、南部區間）。
班次查詢：台鐵官網和官方社群未來將持續公布「常態運行車次與時刻表」。
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