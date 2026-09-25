中秋連假晴朗飆36度高溫 下周四東北季風報到變天

今天開始為期4天的中秋節、教師節連續假期，今天是中秋節，中央氣象署表示，白天各地大多為多雲到晴的天氣，僅大台北、東半部地區及恆春半島偶有零星短暫陣雨，午後南部山區有局部短暫陣雨，嘉義以南地區及其他山區午後也有零星短暫陣雨機會。

溫度方面，今天基隆及東半部白天高溫約29到31度，西半部可達32至34度，內陸地區溫度會再更高一些，局部可達36度左右，近中午前後紫外線偏強，外出建議做好防曬並多補充水分。低溫方面，夜晚清晨稍涼，北部及宜花22至24度，其他地區約24至27度。澎湖晴時多雲，26至30度；金門晴時多雲，25至30度；馬祖晴時多雲，25至28度。

明天至下周三各地大多為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。下周四東北季風增強，迎風面桃園以北及東半部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。下周五至10月4日東北季風影響，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲的天氣。

明天、周日東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有長浪發生的機率。明天清晨彰化至台南有局部霧或低雲影響能見度。明天至下周三適逢年度大潮，西部沿海（新北至彰化）及澎湖在漲潮期間水位偏高，可能發生海水倒灌，沿海低窪區域注意排水不易、局部淹水現象，避免在海岸、港口、潮間帶等區域逗留。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。