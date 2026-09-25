中秋節飆高溫周末更熱爆和舒力基有關 颱風這2天侵襲日本沖繩注意航班

根據中央氣象署最新颱風情資顯示，輕度颱風舒力基今天凌晨2時的中心位置在那霸南南東方830公里之處（鵝鑾鼻東南東方1120公里之處），以每小時26公里速度，向西北西轉西北進行。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，路徑上無變化，仍然會在日本沖繩南方轉向東北，周日至下周一將通過沖繩那霸附近，前往當地差旅注意颱風動態。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，尤其是航班起降可能會受到一定程度影響，務必多加留意航空公司所發布的訊息。

今天中秋節，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，各地晴朗炎熱，戶外活動防曬、多補充水分，並預防熱傷害。周末受颱風外圍沉降氣流影響，還會更熱，高溫可達33至34度。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。