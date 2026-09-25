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舒力基不來了 秋老虎更兇猛 中秋連假晴朗高溫「曬到會痛」

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
中秋節、教師節連續假期秋老虎報到。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專
中秋節、教師節連續假期秋老虎報到。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專

中秋節、教師節連續假期今天展開，全台各地可望迎來晴朗好天氣，不過，秋老虎報到。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，根據中央氣象署最新氣象情資顯示，舒力基颱風確定不來了，還我一個完整的中秋教師假期。但是，由於北方乾空氣的移入，加上舒力基颱風外圍環流下沉增溫所引入的熱空氣，也使得中秋教師假期天氣更熱，秋老虎更兇。

至於高溫預測，他說，西半部地區31至34度，局部內陸及近山地區溫度還會再高一些。基隆北海岸及東半部地區29至33度，離外島的澎湖、金門及馬祖地區高溫也在28至32度之間。高溫炎熱、曬到會痛。白天外出活動，需注意防曬、保濕。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

秋老虎 高溫 金門

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