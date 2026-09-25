不斷更新／中秋連假首日國道一早紫爆遍地開花 國3往國5排隊10.5公里

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中秋、教師節連假首日，今天又是中秋節，南下車流明顯激增，國道今晨多處路段壅塞，尤其國1南向從中壢至新竹路段壅塞，即時車速低於40公里。尤其中壢至楊梅路段更是「紫爆」，即時車速只有12至14公里，塞成大型停車場。

此外，國3南向土城至龍潭路段車流激增，即時車速低於40公里。國3南向土城至樹林路段、新店至木柵休息站路段都「紫爆」，即時車速17公里。國1南向茄苳至香山路段、國5南向南港系統至石碇路段，車多壅塞。

國3南向往國5南港系統排隊4公里、國3北向往國5南港系統排隊10.5公里。

今天中秋節，也是為期4天的中秋節、教師節連續假期首日，高速公路局預估今天國道交通量為120百萬車公里，為平日年平均1.3倍，其中南向交通量可達69百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。示意圖。聯合報系資料照

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今天中秋節，也是為期4天的中秋節、教師節連續假期首日，國道北區路段車流今天凌晨就已湧現，國5南港系統-石碇南向路段今天清晨5時的即時車速低於40公里，目前路況大致良好。高速公路局預估今天國道交通量為120百萬車公里，為平日年平均（93百萬車公里）1.3倍，其中南向交通量可達69百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。

今天國道相關疏導措施包括：0-12時國5石碇、坪林及5-12時國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道封閉、6-12時西部國道南向高乘載、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

今天國道重點壅塞路段，為國1南向楊梅-頭份、王田-員林，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、寶山-西濱、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢系統等路段。

高公局建議西部國道南向用路人上午6時前或中午12時後出發；國5南向用路人建議下午5時後出發。呼籲用路人出門務必檢查好車況並養足精神，開車時需繫妥安全帶並手握方向盤，勿過度倚賴輔助駕駛系統。

中秋節、教師節連續假期國道相關疏導措施。圖／取自高速公路局臉書粉專