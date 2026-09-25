快訊

魯比歐談對台軍售：美須考量全球需求

聽新聞
0:00 / 0:00

不斷更新／中秋連假首日國道一早紫爆遍地開花 國3往國5排隊10.5公里

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
今天中秋節，國道南下車流今晨已有多處路段壅塞，國3往國5出現排隊車流。 記者楊德宜／攝影
今天中秋節，國道南下車流今晨已有多處路段壅塞，國3往國5出現排隊車流。 記者楊德宜／攝影

（6:50更新）

中秋、教師節連假首日，今天又是中秋節，南下車流明顯激增，國道今晨多處路段壅塞，尤其國1南向從中壢至新竹路段壅塞，即時車速低於40公里。尤其中壢至楊梅路段更是「紫爆」，即時車速只有12至14公里，塞成大型停車場。

此外，國3南向土城至龍潭路段車流激增，即時車速低於40公里。國3南向土城至樹林路段、新店至木柵休息站路段都「紫爆」，即時車速17公里。國1南向茄苳至香山路段、國5南向南港系統至石碇路段，車多壅塞。

國3南向往國5南港系統排隊4公里、國3北向往國5南港系統排隊10.5公里。

今天中秋節，也是為期4天的中秋節、教師節連續假期首日，高速公路局預估今天國道交通量為120百萬車公里，為平日年平均1.3倍，其中南向交通量可達69百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。示意圖。聯合報系資料照
今天中秋節，也是為期4天的中秋節、教師節連續假期首日，高速公路局預估今天國道交通量為120百萬車公里，為平日年平均1.3倍，其中南向交通量可達69百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。示意圖。聯合報系資料照

（5:20更新）

今天中秋節，也是為期4天的中秋節、教師節連續假期首日，國道北區路段車流今天凌晨就已湧現，國5南港系統-石碇南向路段今天清晨5時的即時車速低於40公里，目前路況大致良好。高速公路局預估今天國道交通量為120百萬車公里，為平日年平均（93百萬車公里）1.3倍，其中南向交通量可達69百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。

今天國道相關疏導措施包括：0-12時國5石碇、坪林及5-12時國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道封閉、6-12時西部國道南向高乘載、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

今天國道重點壅塞路段，為國1南向楊梅-頭份、王田-員林，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、寶山-西濱、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢系統等路段。

高公局建議西部國道南向用路人上午6時前或中午12時後出發；國5南向用路人建議下午5時後出發。呼籲用路人出門務必檢查好車況並養足精神，開車時需繫妥安全帶並手握方向盤，勿過度倚賴輔助駕駛系統。

中秋節、教師節連續假期國道相關疏導措施。圖／取自高速公路局臉書粉專
中秋節、教師節連續假期國道相關疏導措施。圖／取自高速公路局臉書粉專

中秋節、教師節連續假期國道相關疏導措施。圖／取自高速公路局臉書粉專
中秋節、教師節連續假期國道相關疏導措施。圖／取自高速公路局臉書粉專

國道 中秋 石碇

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

放假前1天恐塞到深夜…連假首日國道車潮增1.5倍 2時段走國5避壅塞

連假開跑 新北愈晚愈多車、明上午8時起南下車流更明顯

4天連假明開跑！國道每天凌晨5小時免收費 這段國3再打8折

中秋連假湧車潮 台南易壅塞路段、分流措施一次看

相關新聞

土壤液化…新竹2區潛勢升 新北板橋降

經濟部地礦中心昨公布最新土壤液化潛勢圖更新結果，更新範圍為台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣、新竹縣、新竹市等六縣市，比對前次調查結果，八成三區域經全面重新檢核後土壤液化潛勢仍維持原判，但有一成七的面積分級改變。地礦中心表示，整體表現是高潛勢減少、低潛勢減少，但中潛勢增加；潛勢區分級改為高潛勢區的以新竹市的北區及香山區較多，潛勢區分級降低較多的是新北市板橋區。

踩高潛勢「紅區」別緊張 先確認房屋工法

北部六縣市土壤液化潛勢圖更新，不少民眾第一時間上網查自家或準備購買的房子是否「中獎」。房產業者表示，落在高潛勢「紅區」並不代表房子不能買，購屋族真正要進一步確認的，是房屋年代、基地地質，以及建築物採取什麼基礎與抗液化工法。

最新土壤液化潛勢圖 你家是什麼顏色？情況一次看懂

經濟部地礦中心24日公布最新土壤液化潛勢圖更新結果，更新範圍為台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣、新竹縣、新竹市等6縣市，並同步於「土壤液化潛勢查詢系統」公開。比對前次調查結果，8成3區域經全面重新檢核後土壤液化潛勢仍維持原判，但有1成7的面積分級改變。

舒力基不來了 秋老虎更兇猛 中秋連假晴朗高溫「曬到會痛」

中秋節、教師節連續假期今天展開，全台各地可望迎來晴朗好天氣，不過，秋老虎報到。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，根據中央氣象署最新氣象情資顯示，舒力基颱風確定不來了，還我一個完整的中秋教師假期。但是，由於北方乾空氣的移入，加上舒力基颱風外圍環流下沉增溫所引入的熱空氣，也使得中秋教師假期天氣更熱，秋老虎更兇。

不斷更新／中秋連假首日南下車潮凌晨湧現 國道避開9地雷路段

（5:20更新）

凌晨1時1分新竹香山規模2.6淺層地震 最大震度1級

中央氣象署發布小區域有感地震報告，今天凌晨1時1分，在新竹市政府南南西方7.6公里，位於新竹市香山區，發生芮氏規模2.6地震，地震深度5.7公里。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。