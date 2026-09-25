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健康你我他／貴婦不戴助聽器 享受人生的寧靜

聯合報／ 文／寧翔（中市北區）
拿下助聽器，享受寂靜的世界。圖／寧翔提供
拿下助聽器，享受寂靜的世界。圖／寧翔提供

Pink Lady是位超過80歲的老婦人，她平日出門非常注重衣著打扮，尤其喜好粉紅顏色，外套、帽子、皮包、圍巾等搭配，都隱約可見到她的偏愛。由於妝扮得宜，我也實在不好意思對她的稱呼加上「老」這個字。

她是一位我的慢性病患者，家境瀀渥，先生早走，孩子住在國外偶爾回來，她自己一個人和外傭住在豪宅。她動不動就來找我看病，討論她那老年人的小毛病。

她是一位非常聽話的好病人，但因為她兩耳嚴重失聰，和她講話要非常大聲，有時候幾乎要用吼的，好不容易費了九牛二虎之力才解釋完畢，她總是笑咪咪問「你剛剛講什麼，能不能再說一遍？」這有點讓我頭痛。

她有至少三副以上助聽器，兒子回來一定帶她去買最昂貴最先進的助聽器，只是都用不了幾天就束之高閣。她不戴助聽器的託詞很多，例如忘記了放在家裡、戴了耳朵不舒服、戴了還是聽不見…。也許她的人生喜歡享受這種無聲的世界，也許她喜愛觀賞別人齜牙咧嘴大聲吼叫的面孔。

年輕人的聽力障礙，會失掉很多學習和外面接觸的機會，間接會影響到日後可能提早失智。對一位晚年才失聰的獨居老人來說，聽力的重要性似乎有另外一種心中的解說，只是真的會累死周遭照顧她的人。

助聽器 貴婦 人生 失聰 慢性病

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