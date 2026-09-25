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秋老虎發威…避開熱傷害 中秋出遊多補水

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
入秋仍要注意預防熱傷害，外出需做好防曬多補充水分。聯合報系資料照
入秋仍要注意預防熱傷害，外出需做好防曬多補充水分。聯合報系資料照

中秋連假到了，不少家庭規畫出遊、烤肉或戶外活動，國健署提醒，「秋老虎」威力不可輕忽，年長者、兒童長時間待在高溫環境又沒有適時補水、休息，小心引起熱傷害，引發熱痙攣熱衰竭中暑，其中以中暑最嚴重，若沒有及時處置，可能導致器官衰竭甚至死亡。

如何避開熱傷害？國健署提出「防熱4招」：

1.穿得舒適：衣物以淺色、透氣排汗材質為主，尤其幼兒不要包得太緊、穿得太多，以免妨礙身體散熱。

2.遮陽通風：外出可戴具防紫外線功能的遮陽帽，並使用適合的防曬用品。嬰幼兒坐推車時，遮陽布要兼顧透氣，使用背巾、背帶則應選擇透氣材質。休息時最好移至樹蔭、騎樓或通風陰涼處。

3.主動喝水：不要等渴了才補充水分，建議每15至20分鐘主動喝水，以白開水為主，避免用含糖飲料取代，高溫環境下補充足夠水分，是預防熱傷害的重要措施。

4.避開高溫、隨時留心：戶外活動盡量安排在清晨或傍晚，避開一天中炎熱時段，過程中也要適度休息。一旦出現疲倦、活動力下降等異常，應立即停止活動，移至陰涼處休息、補充水分並協助降溫。

若出現大量流汗、口渴、惡心嘔吐、昏厥或輕微意識混亂，代表熱傷害可能正在惡化。若體溫持續上升、停止流汗、皮膚乾燥發紅、嚴重意識不清甚至昏迷，更是危險警訊，應迅速離開高溫環境、鬆脫衣物，以擦水、搧風等方式協助降溫，並立即撥打119或盡速送醫。

熱傷害 中秋 熱衰竭 中暑 高溫 熱痙攣

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