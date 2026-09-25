健康主題館／水晶體功能退化症候群 高齡換照不可不知

很多人覺得過了40歲後，看手機、讀報紙要愈拿愈遠才看得清；到了50歲，晚上開車總覺得對向車燈刺眼異常，視線如同蒙上一層薄霧；到了65歲，連白天的風景看起來都像是隔了一層厚厚的毛玻璃，您有類似經驗嗎？這可能是「水晶體功能退化症候群（Dysfunctional Lens Syndrome，簡稱DLS」。

過去大家習慣將上述症狀簡化為老花眼或白內障，認為是老了自然會有的現象。但在現代眼科醫學中，這是一個連續性、漸進式的水晶體老化過程，臨床上被定義為「水晶體功能退化症候群」。

今年五月高齡駕駛換照新制上路，強制換照的年齡門檻從75歲下修至70歲。在換照體檢的各大項目中，「視力與辨色力」是攸關能否繼續合法安全上路的關鍵。許多長輩換照無法過關，核心原因往往就出在DLS的惡化。

高齡換照體檢項目中，「視力與辨色力」是繼續上路的關鍵。圖／123RF

什麼是DLS？眼睛就像一台極精密的相機，位於眼球前段的水晶體，扮演調節焦距與讓光線穿透的角色。年輕時，水晶體柔軟且充滿彈性，能隨著睫狀肌收縮與放鬆，在微秒間完成遠、中、近距離變焦。隨年齡增長，不論過去是否擁有完美視力，水晶體都會不可逆地逐漸硬化、失去彈性，內部的蛋白質結構也會發生質變。

水晶體由清澈、彈性，走向僵硬、渾濁的退化過程，醫學上依病理與光學變化被畫分為三個發展階段：

第一階段：40至50歲→失去調節力

類似「變焦鏡頭僵硬卡住」，水晶體內纖維硬化、失去彈性，睫狀肌的拉動能力下降。此時水晶體內部通常依然保持清澈，光線穿透率良好，但調節力大不如前，看近距離物件，如手機、帳單字體變得吃力，看久了眼睛容易痠澀、脹痛，甚至引發偏頭痛。從看近切換到看遠時，眼睛需要花上幾秒鐘才能成功「對焦」。

第二階段：50至65歲→視覺品質下滑

類似「鏡片質變與光線散射」，水晶體硬化更趨嚴重，內部蛋白質開始出現微小結構變性，引發「高階像差」顯著增加。此時測量患者視力可能有1.0，但水晶體內部已產生嚴重的光線散射與早期黃化。

第三階段：65歲以上→白內障形成

此時「鏡片徹底髒汙與渾濁」，水晶體內蛋白質大規模變性並聚集成塊，水晶體逐漸徹底混濁、發黃、甚至核硬化。意味光線已被阻擋，無法順利穿透並投射到視網膜上。治療手段為白內障微創手術，利用超音波或雷射將混濁水晶體乳化取出，植入人工水晶體。這是白內障、老花、近視、遠視與散光一併矯正的醫療契機。

水晶體功能退化是每個人生命中必然會面臨的生理老化進程，但絕非無法克服的難關。高齡換照新制的核心目的，是希望透過制度化的醫學把關，守護長者安全與家人的安心，並非剝奪長輩開車權利。

若自己或家中長輩正值面臨換照年齡，或日常開車已感受視力模糊、夜間嚴重眩光，勿等到前往監理所體檢卡關才慌忙就醫。建議提前預約眼科，提早了解自身水晶體老化階段，找出最適合自己的改善方案，確保未來每一步、每一哩路，都能開得清晰、行得安全。