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石崇良提醒長輩防詐 存摺印章別給他人

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
衛福部長石崇良（左三）說，推動「擴大獨居老人服務」，預計2年內完成70萬名獨居長者訪查。記者曾吉松／攝影
衛福部長石崇良（左三）說，推動「擴大獨居老人服務」，預計2年內完成70萬名獨居長者訪查。記者曾吉松／攝影

衛福部長照3.0計畫擬擴大訪視獨居長者，但近期詐騙猖獗，導致訪員常被長輩拒於門外。衛福部長石崇良昨指出，預計2年內完成70萬獨居、雙老長者訪查，為避免長者擔憂、詐騙集團得知消息，假扮訪查員趁虛而入，呼籲長者辨識訪查員證件、公文等資料，且不要提供存摺印章、帳號等無關訪查的個資。

石崇良指出，衛福部編列62.5億元，預計2年內完成獨老普查，已透過內政部戶政司，提供單人戶口資料，串連社福身分等資料，推估國內獨居、雙老長者人數約70萬人，截至目前已訪視約8萬人，將依照訪視結果，提供精準分級服務，需求程度較低者提供送餐關懷服務，需求程度較高者，則會協助裝設緊急求援系統，未來將結合郵差等民間資源，強化獨居長者訪視。

不過，因國內詐騙猖獗，許多長者遇訪員上門時，竟不敢開門。90歲林阿嬤說，她第一次遇到上門訪員蘇小姐時，因不知對方身分，也不清楚政府政策，因此不敢開門，隔著鐵門詢問「有什麼事？」對方出示證件，態度誠懇強調是協助政府訪視獨居長者，才打開門讓她進到家中。

訪員蘇小姐說，至獨居長者家中敲門時，長輩常不願應門，她通常會在門口貼上紙條，留下來訪原因及電話，許多長者最後被說動，願意開門讓她進入，「訪查看似訪員付出，實際上我學到很多」，許多長輩是「選擇性獨居」，想一個人過得自在，雖獨居但不孤獨，訪視外她也會勸對方出門與左鄰右舍活絡關係。

石崇良說，獨老訪視訪員會佩戴識別證件、出示證明公文，不會索取存摺、印章、帳號，不會洩漏個人資料，也不會詢問與訪查無關的資料，請受訪長輩放心。目前訪員身分為公所、村里長、里幹事等人員，亦結合全台社區關懷據點，深入社區，退輔會則派員走訪獨居榮民，未來將在高低溫極端氣候時，主動啟動關懷應變機制，及早介入守護獨居長者。

石崇良 印章 長輩 存摺 長照 獨老

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