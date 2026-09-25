領最低工資 明年勞保每月多付66元

最低工資提高後，領最低工資者的勞保投保薪資級距也將配合調整，每月保費跟著增加，明年雇主約多付兩百卅一元、勞工六十六元，全台預估有七八九萬餘人，每月健保費會跟著調整，整體保險對象平均每月多繳廿六元健保費。

以明年費率為百分之十三試算，領最低基本工資者，每月保費將由現在三千六百八十七元增至四○一七元，增加約三百三十元。按雇主負擔七成、勞工兩成、政府一成計算，雇主每月多負擔兩百卅一元，勞工多六十六元，政府多卅三元。保費增加同時受到最低投保薪資提高及費率調升影響；實際金額以勞保局費額表為準。

衛福部社保司長張鈺旋說，因應最低工資調漲，全台預估有七八九萬餘人，每月健保費跟著調整，整體保險對象平均每月多繳廿六元健保費。包括一般受僱者平均每月增加廿一元，影響人數約二八三萬人；職業工會平均每月增加四十四元，影響約二六二萬人。