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新聞眼／薪資M型化 你也快成邊際勞工？

聯合報／ 本報記者葉冠妤
耗時7小時，勞資學政四方委員達成共識，決議明年起最低工資調高為30900元，勞動部長洪申翰（中）、次長李健鴻（右）、勞動條件及就業平等司長黃琦雅（左）一同出席會後記者會。記者曾原信／攝影
耗時7小時，勞資學政四方委員達成共識，決議明年起最低工資調高為30900元，勞動部長洪申翰（中）、次長李健鴻（右）、勞動條件及就業平等司長黃琦雅（左）一同出席會後記者會。記者曾原信／攝影

明年最低工資月薪終於突破三萬元大關，一圓前總統蔡英文「夢想價」。然而，政府的AI大夢，究竟有多少人真的分到紅利？對多數勞工而言，這場盛宴如果只停留在股市、ＧＤＰ與少數產業勞工的薪資單上，AI帶來的繁華，終究可能只是黃粱一夢，落得紛紛問候彼此「你也快變成邊際勞工了嗎？」

這幾年，台灣的經濟榮景，隨著AI發展、股市飛揚，這場大夢越做越大。政府甚至以普發一萬元現金，讓全民共享經濟成長的果實。但當AI成為台灣經濟成長最耀眼的引擎，少數產業的資本家與勞工坐享高營業額、高薪紅利之際，多數勞工的薪資卻未同步起飛。

主計總處七月薪資統計指出，全體受僱員工經常性薪資平均四萬九四九一元，加計獎金、加班費後更高達七萬一一六五元。但細看之下，經常性薪資中位數僅三萬九六二九元，與平均相差近一萬元。值得關注的是，超過七成、近六百萬名勞工的薪資低於平均值，在在顯示產業發展不均之下，薪資Ｍ型化加劇，「近五萬元」的平均薪資，對多數上班族而言，就只是新聞報導上的漂亮數字。

最低工資連十一年調升，對低薪、邊際勞工而言無疑是好事，但當經濟成長的紅利集中在少數產業，越來越多薪資接近中位數的勞工，感受到的卻可能是另一種相對剝奪感，看著股市、ＧＤＰ與產業獲利一路上漲，自己的薪資單卻不動如山，盼不到老闆的實質加薪，眼看薪水越來越接近最低工資。

勞長洪申翰昨也坦承，調升最低工資，對薪水靠近最低工資的勞工推升有效果，但不夠顯著，尤其薪資級距越大、效益越差，因此提升勞工整體薪資，不能只靠最低工資，將陸續端出提高薪資揭露門檻、擴大企業加薪抵稅、信保額度等政策工具，多管齊下來提高台灣整體勞工薪水。

除了透過政策工具讓產業成長的經濟紅利，真正分享到多數勞工的薪資單，產業景氣冷熱差異日後可能越趨擴大，勞動部也該思考如何建立一套有理有據的機制，來合理分配經濟成長果實，而不是任由勞資各自解讀數據廝殺，否則接下來只會越來越難凝聚共識。

勞工 薪資 最低工資 AI

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