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最低工資調幅 勞方批資方緊踩3%沒誠意

聯合報／ 記者葉冠妤董俞佳／台北報導
勞動部24日舉行最低工資審議委員會，一早勞工團體集結在勞動部外，呼籲政府將基本薪資調升至31792元，共享經濟發展成果，經冗長協商，拍板調升至30900元。記者許正宏／攝影
勞動部24日舉行最低工資審議委員會，一早勞工團體集結在勞動部外，呼籲政府將基本薪資調升至31792元，共享經濟發展成果，經冗長協商，拍板調升至30900元。記者許正宏／攝影

明年最低工資雖突破三萬元，但調幅不如外界預料的上看百分之五，最後定調百分之四點七四五，勞資雙方都大喊不滿意，也都自認讓步太多。勞方委員痛批，如此亮眼的經濟成長率數據下，資方卻緊踩百分之三毫無誠意；資方則憂慮調幅超出預期，傳產服務業中小企業壓力會很大。

勞方審議委員、全產總理事長戴國榮表示，雇主團體會議一開始就針對應採主計總處ＣＰＩ預估值百分之二點零七，還是今年前八個月ＣＰＩ年增率百分之一點八九等數據進行討論，甚至有資方代表認為應略過不參採ＧＤＰ數據，讓他感覺資方「缺乏誠意」。再者，資方不斷以經濟成長貢獻度集中在ＡＩ、高科技產業，且七成勞工都不在這些產業為論述，但勞方代表認為經濟成長果實不該由少數人享有，最低工資調整不能只看ＣＰＩ，也必須合理分配ＧＤＰ。

他批評，資方說帖並無法說服勞方，也難以說服社會大眾，甚至拿出最低工資過往調幅作為基礎，何不以經濟成長率作為審議考量，讓邊際勞工多分享一些經濟成長果實。建議應建立勞資共享企業獲利的制度，讓經濟成長能真實反映在勞工薪資上。

勞方審議委員、汽車運輸業駕駛員全國總工會理事長鄭力嘉也說，勞方這邊的數據論理有信心，但最後調幅，兩邊都不滿意，資方認為調太高，勞方則認為調太低；台灣總工會理事長花錦忠也說，雖不滿意，但也只能勉強接受。

不只勞方認為退讓太大，資方也自認妥協太多。工業區總會北部會長吳聰明直言，調幅太大，都資方這邊在妥協，委員回去一定被罵爆。目前除ＡＩ產業表現較好，其他產業的處境並不輕鬆，有企業訂單減少兩到三成，也看到部分工廠收掉，這時再提高薪資，業者很難承受，盼政府的產業扶助措施盡快提出。

工商協進會秘書長邱一徹說，民間企業一般加薪大約落在一千元，這次月薪一下子漲一千四百元，服務業和傳統產業中的部分業者「恐怕會很吃力」。

全國工業總會常務理事何語也說，對傳統產業和中小企業來說，調高最低工資之後，企業可能也得調整其他員工薪資，勞健保的相關負擔也會增加。

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