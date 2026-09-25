10月徵文主題 AI讓我更健康嗎？

隨著AI科技發展，從健康App、飲食建議到運動與睡眠追蹤，AI逐漸走進日常生活，似乎成了隨手可得的健康幫手。但AI真的能讓我們更健康嗎？若過度依賴、誤信錯誤資訊，是否反而可能延誤就醫或健康受損？歡迎分享你的AI健康使用經驗，如何善用AI，如何判斷資訊真偽、避免誤用的方法。

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