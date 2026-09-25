踩紅區別緊張 先確認房屋工法

北部六縣市土壤液化潛勢圖更新，不少民眾第一時間上網查自家或準備購買的房子是否「中獎」。房產業者表示，落在高潛勢「紅區」並不代表房子不能買，購屋族真正要進一步確認的，是房屋年代、基地地質，以及建築物採取什麼基礎與抗液化工法。

建商坦言，每次圖資更新後，可能讓部分購屋人產生疑慮，尤其中古屋買方更可能把土壤液化納入議價條件，但實際仍要看建築結構、地基設計及區域供需，不能看到「紅區」就直接認定房屋有問題。尤其對新建案來說，土壤液化並非無法克服的問題，若基地經評估有較高液化風險，實務上可透過樁基礎、筏式基礎、地盤改良或加深地下室等方式處理，重點仍在個別基地鑽探結果與工程設計。

另一家建商也表示，土壤液化潛勢不等於房屋一定會發生損害，較適合解讀為「房價的潛在影響因素」，高潛勢區議價空間增加。

房仲提醒，若是老公寓、低樓層且無地下室建物，可多問一些過去的買賣情況和建築方式；有較深地下室或採樁基礎的建物，可了解當年地質鑽探及結構設計，而不是只憑地圖顏色下決定。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，九二一後因建築技術精進，大樓如果地基深達一定程度，受土壤液化影響將會大幅降低，這也是新大樓較少被土壤液化討論的重要因素。

房仲業者說，買方若仍有疑慮，可要求查看相關建築資料，或請建築師、土木技師協助判斷。

新版六縣市土壤液化潛勢圖，新竹市北區、香山區潛勢區分級提高較多，新竹市府提醒民眾，不必因所在區域分級調整就產生恐慌。

家住新竹市北區的林小姐說，買房時有看建商的地質鑽探報告，現在的大樓都有做連續壁或打支撐樁，基礎滿穩的，不會太擔心自家大樓。但還是會關注北區周邊中古屋或公共設施的狀況。