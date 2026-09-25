土壤液化 新竹2區潛勢升 新北板橋降

經濟部地礦中心昨公布最新土壤液化潛勢圖更新結果，更新範圍為台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣、新竹縣、新竹市等六縣市，比對前次調查結果，八成三區域經全面重新檢核後土壤液化潛勢仍維持原判，但有一成七的面積分級改變。地礦中心表示，整體表現是高潛勢減少、低潛勢減少，但中潛勢增加；潛勢區分級改為高潛勢區的以新竹市的北區及香山區較多，潛勢區分級降低較多的是新北市板橋區。

地礦中心主任徐銘宏表示，土壤液化潛勢圖為區域性調查成果，位於土壤液化高潛勢區並不代表建築物不安全，只要透過地盤改良、結構加固與確實的工程設計，就能有效確保房屋與生命財產的安全。

地礦中心副主任陳勉銘解釋，分級改變主要是反映資料密度與評估方法的調整，不代表當地地質條件近期發生改變，例如地下水位的評估方式已從鑽探當下的水位，改為採用至少四年的長期資料平均值加一個標準差，就可能影響分級結果。

地礦中心指出，美濃地震後，二○一六年首次公布土壤液化潛勢圖，二○二一年更新第二版，今年陸續更新第三版，更新內容除土壤液化潛勢圖外，也提供軟弱土層分布圖、土壤液化監測站等資訊，能進一步提供國土開發、安全利用參考。

這次更新資料涵蓋範圍有台北等六縣市，整體分析面積有九○九點八平方公里，較前次公布的面積增加九十六平方公里，不僅採用長期觀測的淺層地下水位，同時增加大量高品質的地質鑽井，前一版只有三五七一孔，新版多達一萬一七三一孔，對地層、地下水條件的掌握更完整，提升土壤液化潛勢圖的品質。

地礦中心表示，這次更新範圍只有六縣市，其他地區仍在進行鑽探，下一階段預計涵蓋中部及花東，第三階段預計涵蓋雲嘉南及屏東，由於平原範圍大，所需鑽探數量較多，更新時程可能較晚，等資料完整後，再進行全國性圖資更新。

更新內容除更新土壤液化潛勢圖外，也提供軟弱土層分布圖、土壤液化監測站等資訊，相較於土壤液化須在地震發生時才可能發生，陳勉銘說，軟弱土層分布圖是用來掌握不同深度範圍內的軟弱地層，協助工程事前評估與風險防範。

更新後的土壤液化潛勢圖資已同步於「土壤液化潛勢查詢系統」公開，從官網點擊「圖資查詢」，輸入地址即可查詢潛勢分級及說明。