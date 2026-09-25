雲林男農田工作染「鼠蚤」 跨院搶回一命…縣府提醒寵物族也要注意

雲林縣出現五年來首例「鼠蚤」斑疹傷寒，四十八歲林姓水電工今年七月到麥寮鄉大橋下及農田周邊工作後，出現反覆高燒、畏寒，原以為是流感，就醫服藥後病情急遽惡化，甚至一度到院前心肺功能停止（ＯＨＣＡ），經送麥寮長庚醫院急救，再轉送中國醫藥大學北港附設醫院搶救，約治療兩周、八月出院休養，昨天返院感謝醫師救命。

主治醫師黃浩堯說，患者到院時意識不清並出現肌陣攣，肝腎功能快速惡化，醫院立即施以心肺復甦、插管及抗生素治療，同時通報衛生局並採血送疾管署檢驗，最終確診「鼠蚤」斑疹傷寒，經重症照護後生命跡象穩定。黃浩堯指出，鼠蚤斑疹傷寒主要透過受感染跳蚤傳播，貓、鼠及小型哺乳類為病原宿主，民眾可能因跳蚤叮咬，或蚤糞汙染傷口、黏膜感染，潛伏期約一至兩周，一般不會人傳人。

雲縣衛生局副局長趙曰聰表示，國內今年迄今已有十二例，去年六例，病例明顯增加，可能與氣候變遷有關。因雲林為農業大縣，提醒民眾若持續高燒，且近期曾到農田、草叢、橋下等鼠類或跳蚤可能活動環境，應主動告知醫師活動史或旅遊史；飼養貓鼠等寵物也應加強除蚤，降低感染風險。