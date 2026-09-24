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有對號座車票卻擠不進去…高鐵臨時加開兩班次 全車自由座因應

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
不只高鐵站擠爆，國道客運市府轉運站也是排出長長人龍。圖／旅客ha.joy提供
不只高鐵站擠爆，國道客運市府轉運站也是排出長長人龍。圖／旅客ha.joy提供

今天下班後中秋連假正式開啟，高鐵北部車站湧現大量人潮，桃園站南下班次自由座旅客數更是多到直到晚間10時接近收班時間仍未能消化完。部分旅客反應，就連進站都要排隊，對此，高鐵晚間機動加開兩班全車自由座列車，交通部也協調台鐵、客運協助疏運。

有民眾目擊桃園高鐵站自由座人潮多到根本下不去月台層，站方在候車層就先用地貼拉出人龍動線。走到月台層，自由座車廂門口都擠了上百人，車門口就像擠沙丁魚，甚至有不少旅客反應，有買到對號座車票，卻因為自由座旅客外溢到對號座車廂，根本無法到自己的位置。

不只桃園站，台北站及板橋站兩站同樣有大量旅客在等自由座回家。高鐵公司表示，今年中秋節連假首日就遇上中秋節，因此下班返鄉人潮較多，因此晚間已機動加開兩班站站停靠的全車自由座列車，以紓解人潮。

截至晚間10時，高鐵官網顯示燈號僅剩桃園站南下列車仍維持月台管制，等候時間約需30分鐘以上，其餘車站都已亮起綠燈。

交通部表示，已請台鐵公司及國道客運業者機動加開班次，協助分散旅客人潮、提升整體疏運量能。台鐵今晚也臨時加開EMU900型區間快車，同時開放兩車次自強號站票，總共增加約500人運能。

高鐵 自由座 班次

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