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長榮航空除役貨櫃化身創意公共候車亭 展現ESG永續活力

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
長榮航空參展2026台灣設計展「桃園流」，以兩只退役大型航空貨櫃AMJ打造創意公車亭，展現企業ESG的永續活力。圖／長榮航空提供
長榮航空參展2026台灣設計展「桃園流」，以兩只退役大型航空貨櫃AMJ打造創意公車亭，展現企業ESG的永續活力。圖／長榮航空提供

2026台灣設計展「桃園流」於今正式登場，長榮航空首度受邀參展，並以「從翱翔世界到扎根城市」為創意發想，將兩只飛遍世界、服役15年的退役大型航空貨櫃AMJ重新活化，轉化為兼具公共服務、空間美學與文化意涵的創意公車亭，以全新型態回到城市，融入民眾生活。

航空貨櫃是航空運輸的重要裝備，肩負貨物集裝、固定與保護等任務，長榮航空將曾經穿梭全球的航空貨櫃帶入中壢街道，也象徵桃園「從機場到城市，從世界到地方」的理念，並以設計為媒介，串聯航空產業、城市發展與地方生活，讓原本屬於機場與貨艙的設備，在城市更新過程中找到全新的角色。

本次使用的兩只航空貨櫃AMJ，曾隨長榮航空班機往返世界各地，肩負半導體、精品、電商貨品，以及疫苗與醫療物資等重要貨物的運送任務，如今卸下使命，透過創意發想賦予全新生命，更展現企業ESG的永續活力。

長榮航空指出，此次航空貨櫃AMJ改裝的公車亭位於中壢簡易法庭站，設計理念以「共感地景」為核心，保留航空貨櫃既有的結構與尺度，融入街道、建築、景觀與藝術元素，將原本屬於飛機貨艙的設備轉化為貼近市民生活的公共空間，同時也透過公車亭內的貨櫃故事及再生案例，加深民眾對於航空貨櫃的認識，讓航空工業與城市美學在中壢街區共創火花。

長榮航空近年來持續透過舉辦創意設計比賽，與大專院校、農業部林業署、水保署及桃園市政府等相關單位持續探索航空貨櫃在產品設計、空間美學及生活應用上的更多可能性，此次航空貨櫃AMJ的再生計畫，便是將過去累積的創意落實於城市空間，讓退役設備延續生命，也讓永續設計成為城市生活的一部分。

長榮航空誠摯邀請民眾及設計愛好者，9月29日中午12點前按讚、分享本公司官方社群的此活動貼文，並且TAG一位好友和完成留言，並於9月29日當天下午抽出5位幸運民眾，即有機會獲得長榮航空LOGO商品，包含飛機模型、旅行保溫杯和摺疊購物袋組。

長榮航空展出的兩只大型航空貨櫃AMJ曾飛遍世界，9月24日起至10月11日歡迎民眾前往中壢簡易法庭站，親眼見證航空工業與城市美學的精彩結合。圖／長榮航空提供
長榮航空展出的兩只大型航空貨櫃AMJ曾飛遍世界，9月24日起至10月11日歡迎民眾前往中壢簡易法庭站，親眼見證航空工業與城市美學的精彩結合。圖／長榮航空提供

長榮航空展出的兩只大型航空貨櫃AMJ曾飛遍世界，9月24日起至10月11日歡迎民眾前往中壢簡易法庭站，親眼見證航空工業與城市美學的精彩結合。圖／長榮航空提供
長榮航空展出的兩只大型航空貨櫃AMJ曾飛遍世界，9月24日起至10月11日歡迎民眾前往中壢簡易法庭站，親眼見證航空工業與城市美學的精彩結合。圖／長榮航空提供

長榮航空參展2026台灣設計展「桃園流」，以兩只退役大型航空貨櫃AMJ打造創意公車亭，展現企業ESG的永續活力。圖／長榮航空提供
長榮航空參展2026台灣設計展「桃園流」，以兩只退役大型航空貨櫃AMJ打造創意公車亭，展現企業ESG的永續活力。圖／長榮航空提供

長榮航空參展2026台灣設計展「桃園流」，以兩只退役大型航空貨櫃AMJ打造創意公車亭，展現企業ESG的永續活力。圖／長榮航空提供
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長榮航空 貨櫃 公共 永續

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