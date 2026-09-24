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中秋教師節疏運首日桃機人潮略增 各單位加派人手作業順暢

中央社／ 桃園機場24日電
中秋及教師節連假疏運從24日至29日預估有93萬人次，桃園國際機場公司建議旅客提早3小時抵達。記者黃仲明／攝影
中秋及教師節連假疏運從24日至29日預估有93萬人次，桃園國際機場公司建議旅客提早3小時抵達。記者黃仲明／攝影

中秋教師節連假疏運從24日至29日預估有93萬人次，桃園國際機場公司建議旅客提早3小時抵達。國境單位今天表示，連假旅運量較平日略增，但各單位已加派人手作業順暢。

根據桃園國際機場公司預估，今年中秋及教師節連續假期疏運期間為24日至29日，6天旅運量約達93萬人次、平均每日15.5萬人次，出境高峰為24、25日，入境高峰則為28日。機場公司表示，中秋連假出境高峰在假期前段。

根據機場公司官網航班運量整點人數預報表顯示，截至今天晚間9時統計，24日入出境及轉機、過境旅客約14萬4395人，其中出境約7萬5302人，入境約5萬4114人；25日預估總人次約14萬3726人，其中出境約7萬4022人，入境約5萬3608人，出境高峰時間出現在上午8時至10時。

桃園國際機場國境單位指出，受中秋及教師節連續假期影響，旅運量的確較平日略增，但各相關單位已加派人手，因此今日通關作業順暢，但仍建議旅客提早3小時抵達機場，並善用自助報到、行李託運等智慧服務提升旅運效率。

機場公司提醒旅客，託運行李應掌握不讓行李保護套鬆脫、不讓行李綁帶或吊牌過長、不放置不合規行李、不讓行李內容物散落的「四不原則」，並確認外部配件固定，避免卡滯或捲入輸送設備。

機場公司說，旅客行動電源及打火機須隨身攜帶，每人行動電源限2個並個別防護，且飛行中禁止使用；隨身液體單件限100毫升、總量不得超過 1公升。攜帶中秋伴手禮勿含肉品，入境前應確認成分；同時建議旅客多加利用大眾運輸工具，連假期間還有逾1000輛計程車24小時服務，提醒旅客勿搭乘不明攬客車輛。

桃機 中秋 教師節

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