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自由座只能上10人？連假前夕高鐵返鄉人潮擠爆 交通部出手了

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明天就是中秋教師節連假，今傍晚起高鐵湧入大批返鄉人潮。高鐵示意圖。聯合報系資料照
明天就是中秋教師節連假，今傍晚起高鐵湧入大批返鄉人潮。高鐵示意圖。聯合報系資料照

明天就是中秋教師節連假，今下午起返鄉人潮湧現，高鐵南港、台北、桃園站擠滿等車旅客，旅客直呼「一台車自由座只能上10人」，台鐵台北站搭車人潮也從站內排到站外。對此，交通部晚間表示，因應南下旅客集中，已協調台鐵、國道客運激動加班，高鐵今晚也加開2班南下自由座列車。

交通部表示，因應中秋連假返鄉人潮，高鐵台北站、南港站南下旅客較為集中，已請台鐵公司、國道客運業者及高鐵公司機動加開班次，協助分散旅客人潮、提升整體疏運量能。

台鐵部分，今（24）日再加開七堵－彰化EMU900型區間快車，七堵19時27分發車、台北20時開車，沿途停靠汐止、南港、松山、台北、板橋、樹林、桃園、中壢、新竹、竹南、苗栗、豐原、台中、新烏日及彰化等站。

此外，台鐵也開放283次及285次自強號站票，協助疏運南下旅客。其中，283次自強號台北20時15分開車，停靠板橋、新竹、苗栗、豐原、台中、彰化，23時11分抵達斗六。

285次自強號台北20時50分開車，停靠板橋、鶯歌、桃園、中壢、新竹、竹南、後龍、通霄、苑裡、大甲、清水、沙鹿，約23時27分抵達彰化。上述台鐵措施預計可增加約500人運能。

國道客運部分，交通部已通知業者視旅客需求機動加開班次，提供旅客更多返鄉運輸選擇。

高鐵部分，為紓解南下旅客搭車人潮，今（24）日也再加開1班南下加班列車，南港站21時15分發車、左營站23時50分抵達，沿途各站皆停靠，全車採自由座（第6車商務車廂除外），提供旅客更多南下運輸選擇。

交通部表示，將持續掌握各主要場站及運輸系統旅運情形，並視人潮變化機動調整疏運措施，請旅客多加利用。

連假 高鐵 交通部

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