連假返鄉人潮驚人…高鐵、台鐵、公路人龍塞爆 民眾：以為跨年

中秋連假剛開始，北漂青年們趕回家，雙鐵車站都湧現人潮，台北市府轉運站更出現排隊人龍，旅客形容宛如跨年提前登場。高鐵晚間臨時加開兩班次，台鐵也加開區間快車，同時開放兩班次自強號發售站票，盼能提升運能、盡快疏散旅客。

高鐵公司表示，由於今年中秋連假，放假首日就遇上中秋節，因此旅客較為集中。高鐵公司已全力疏運，今晚加開2班全車自由座列車，包括晚間6時25分自台北站增開南下全車自由座，以及晚間9時15分南下自由座列車，並加派人力並引導旅客分流。

交通部表示，因應中秋連假返鄉人潮，高鐵台北站、南港站南下旅客較為集中，已請台鐵公司及國道客運業者機動加開班次，協助分散旅客人潮、提升整體疏運量能。

台鐵公司指出，今天再加開七堵－彰化EMU900型區間快車，沿途停靠汐止、南港、松山、臺北、板橋、樹林、桃園、中壢、新竹、竹南、苗栗、豐原、臺中、新烏日及彰化等站。並開放283次台北至雲林斗六及285次台北至彰化的自強號站票，協助疏運南下旅客，預計可增加約500人運能。

國道客運部分，業者將視旅客需求機動加開班次。交通部強調，將持續掌握各主要場站及運輸系統旅運情形，並視人潮變化機動調整疏運措施，請旅客多加利用台鐵及國道客運返鄉。