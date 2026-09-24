台鐵再攜KATO 推E500型電力機車+PP自強號N規模型

台鐵再度攜手日本知名模型製造商關水金屬KATO公司，今天宣布推出「E500型電力機車+PP自強號客車N規模型」，10月3日上午10時將舉辦限量「台灣限定版包裝」首賣會。

台鐵公司發布新聞稿表示，與日本知名模型製造商「株式會社關水金屬KATO公司」再度合作，聯手推出極具收藏價值的「E500型電力機車+PP自強號客車N規模型」。

台鐵表示，預計將於10月3日上午10時於台北夢工場舉辦限量「台灣限定版包裝」首賣會，現場不僅提供限量模型搶購，更規劃豐富的滿額贈與抽獎活動。

其中「E500型2輛組」每組售價新台幣5670元，首賣限量150組，購買即贈1個KATO特製台鐵聯名帆布袋；「PP自強號6輛基本組」及「PP自強號6輛增節組」首賣各限量50組，每組售價5460元，3款模型均有，每人每次限購2組規定。

台鐵指出，活動也特別加碼，凡同時購買E500型2輛組、PP自強號6輛基本組及PP自強號6輛增節組全編組，前50名可獲贈1本「KATO公司50周年紀念誌」。

此外，為回饋廣大鐵道模型車友們，台鐵指出，現場除模型首賣外，特別在10月3日、4日上午11時至下午5時，於台北夢工場前廣場舉辦「鐵道模型運轉會」，凡於活動當週115年9月28至10月4日於台北夢工場全館單筆消費滿799元即贈「10分鐘免費運轉體驗券」、「抽獎券」各1張，運轉體驗券數量有限，送完為止。