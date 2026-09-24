快訊

第一夫人親自主持！川普招待習近平國宴菜單曝光 會場專挑1顏色有深意

重出江湖？傳蔡康永、小S合體開新節目 金牌製作人B2吐實情

與死神搶命…遭刺頸高三生已恢復心跳手術中 醫院說明現況

聽新聞
0:00 / 0:00

台鐵再攜KATO 推E500型電力機車+PP自強號N規模型

中央社／ 台北24日電

台鐵再度攜手日本知名模型製造商關水金屬KATO公司，今天宣布推出「E500型電力機車+PP自強號客車N規模型」，10月3日上午10時將舉辦限量「台灣限定版包裝」首賣會。

台鐵公司發布新聞稿表示，與日本知名模型製造商「株式會社關水金屬KATO公司」再度合作，聯手推出極具收藏價值的「E500型電力機車+PP自強號客車N規模型」。

台鐵表示，預計將於10月3日上午10時於台北夢工場舉辦限量「台灣限定版包裝」首賣會，現場不僅提供限量模型搶購，更規劃豐富的滿額贈與抽獎活動。

其中「E500型2輛組」每組售價新台幣5670元，首賣限量150組，購買即贈1個KATO特製台鐵聯名帆布袋；「PP自強號6輛基本組」及「PP自強號6輛增節組」首賣各限量50組，每組售價5460元，3款模型均有，每人每次限購2組規定。

台鐵指出，活動也特別加碼，凡同時購買E500型2輛組、PP自強號6輛基本組及PP自強號6輛增節組全編組，前50名可獲贈1本「KATO公司50周年紀念誌」。

此外，為回饋廣大鐵道模型車友們，台鐵指出，現場除模型首賣外，特別在10月3日、4日上午11時至下午5時，於台北夢工場前廣場舉辦「鐵道模型運轉會」，凡於活動當週115年9月28至10月4日於台北夢工場全館單筆消費滿799元即贈「10分鐘免費運轉體驗券」、「抽獎券」各1張，運轉體驗券數量有限，送完為止。

台鐵 自強號 電力

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中秋限定！台鐵推「鰻月團圓便當」 250元雙鰻入菜、9月23日開賣

鏟子超人一周年…台鐵推感恩限定便當 每日限量50份

鰻魚價觸底反彈！全聯鰻魚便當5天賣3萬個 台鐵再推中秋限定雙鰻便當

台鐵全台首輛寶可夢聯名列車明上路！平日常態班表也搭得到

相關新聞

自由座只能上10人？連假前夕高鐵返鄉人潮擠爆 交通部出手了

明天就是中秋教師節連假，今下午起返鄉人潮湧現，高鐵南港、台北、桃園站擠滿等車旅客，旅客直呼「一台車自由座只能上10人」，台鐵台北站搭車人潮也從站內排到站外。對此，交通部晚間表示，因應南下旅客集中，已協調台鐵、國道客運激動加班，高鐵今晚也加開2班南下自由座列車。

連假返鄉人潮驚人…高鐵、台鐵、公路人龍塞爆 民眾：以為跨年

中秋連假剛開始，北漂青年們趕回家，雙鐵車站都湧現人潮，台北市府轉運站更出現排隊人龍，旅客形容宛如跨年提前登場。高鐵晚間臨時加開兩班次，台鐵也加開區間快車，同時開放兩班次自強號發售站票，盼能提升運能、盡快疏散旅客。

有望賞月！中秋連假天氣出爐 舒力基颱風這天距離最近

明天是中秋節，氣象署表示，僅大台北、東部、恆春半島以及午後山區、南部近山區有零星雨，各地有機會賞月；輕颱舒力基26日將轉...

放假前1天恐塞到深夜…連假首日國道車潮增1.5倍 2時段走國5避壅塞

今天是中秋、教師節連假前1天上班日，西部國道下午4時起車流湧現，相較去年同期交通量增加，其中國5增加達5％，今日部分路段壅塞恐持續至深夜才紓解。而明天為連假首日，預估國道南下交通量將增1.5倍，並預判9地雷路段早上起開始壅塞，建議國5南下用路人清晨5時前或下午5時後出發，避開尖峰時段。

台鐵中秋暨教師節連假完成疏運整備 今再加開七堵=彰化區間快

明天是中秋暨教師節連續假期首日，台鐵公司表示，今天下午1時起成立疏運應變小組，統合疏運期間相關應變作爲，為疏運返鄉旅客，...

起床看手機眼睛狂流淚 醫：水分不足、姿勢不良都會影響

現代人一起床就看手機是標準動作，有人一看手機就眼淚直流。醫師提醒，剛睡醒時，眼壓高且眼睛水分少，若姿勢不佳，又近距離接觸亮度高的螢幕，不利眼內水分流動與分泌，恐怕加劇乾眼症狀，或導致大量分泌眼淚。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。