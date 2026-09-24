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林國顯視察松機疏運 籲旅客留意天候、妥善規劃行程

中央社／ 台北24日電

明天是中秋節暨教師節連假首日，交通部次長林國顯今前往松山機場關心疏運，要求民航局做好疏運整備工作，將視情況啟動疏運ABC計畫，並呼籲民眾留意氣象資訊變化，做好規劃行程

今年中秋暨教師節連續假期自9月25日至28日，林國顯今天前往松山機場關心疏運狀況，並由民航局副局長楊國峯及台北航空站主任鄭堅中陪同視察疏運。

林國顯透過新聞稿表示，這次連假有4天，旅客搭機返鄉或出遊人潮將增加，連假期間航班仍可能因天候影響異動，民航局已提前準備多項應變措施，並請航空公司加派人力及在運能許可下，視狀況機動加開班機或放大機型，也協調航港局及國防部適時協助疏運，以確保旅客順利返鄉或出遊，今天整體疏運狀況良好。

林國顯也提醒民航局及松山機場密切注意天候狀況，並加強宣導行動電源與鋰電池攜帶規定，確保飛行安全與疏運順暢。

為因應連假疏運期間旅運需求，楊國峯表示，民航局已提前協調航空公司增班，今天起至9月29日，國內航線預計將提供1638架次、13.1萬個座位，其中澎湖、金門、馬祖三處離島管制航線共計提供1412架次、12.2萬個座位。

民航局提醒，旅客購買加註「限當日當班次」、「逾期作廢」使用限制機票，航空公司將實施「退票費用分級制」，使有限空運資源獲得更有效利用。

旅客如因故無法搭乘原訂航班時，民航局表示，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身權益。

此外，離島航班容易受到天候影響而有異動，民航局建議，旅客應留意天候狀況，查詢最新航班資訊，並於搭機當日提早出門至機場辦理報到，以確保行程順利。

林國顯 行程 松山機場 中秋節

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